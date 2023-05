Fehlende Schilder und Baustellen: Kunden finden Jüttes Weidberghof in Simmershausen nicht mehr

Von: Clara Veiga Pinto

Sind wegen Bauarbeiten an den Zufahrtsstraßen aktuell schwierig zu erreichen: Martin und Claudia Jütte von Jüttes Weidberghof in Fuldatal-Simmershausen. © Clara Pinto

Wer in den vergangenen Tagen zum Hofladen und Café Jüttes Weidberghof in Fuldatal-Simmershausen fahren wollte, hätte eine Landkarte mitnehmen sollen.

Fuldatal –Zwei der drei Zufahrten zum Hof sind nämlich wegen Bauarbeiten nicht befahrbar, sodass es bei einigen Kunden schon zu Verwirrung kam. Hinzu kommt, dass er einzige Weg, der zu Jüttes führt, tagelang nicht ausgeschildert war.

Die Hauptzufahrt, die über Simmershausen zum Hof führt, wird gerade saniert – neue Feld- und Radwege werden gebaut. An der Straße Bleichplatz, ungefähr auf der Höhe der Feuerwehr, geht es also nicht mehr weiter. Und auch die Sperrung der K 37 in Vellmar-Frommershausen hat Auswirkungen auf den Hof. Denn die Kunden, die von Vellmar kommend zum Hof fahren wollen, müssten einen großen Umweg über Frommershausen, Niedervellmar und Ihringshausen fahren, um nach Simmershausen zu gelangen.

Für Claudia und Martin Jütte, die den Hof betreiben, ist das eine Katastrophe: „Viele unserer Kunden und Lieferanten stehen vor gesperrten Straßen und rufen uns dann an, weil sie nicht wissen, wie sie zu uns kommen sollen“, sagt Martin Jütte.

Zwei von drei Wegen zu: Kunden stehen vor Baustellen

Nur über einen Weg kommt man aktuell zu Jüttes Weidberghof: Von der Kasseler Straße in Simmershausen müssen Kunden in die Bergstraße abbiegen. Diese führt aus dem Wohngebiet heraus auf den Feldweg An der Espe – nach ein paar Hundert Metern erreicht man dann den Hof. Das Problem: „Menschen, die nicht aus Simmershausen kommen, kennen diesen Weg nicht“, sagt Claudia Jütte.

Die Umleitungsschilder, die auf diesen Zuweg aufmerksam machen, waren zeitweise weg. Martin und Claudia Jütte vermuten, dass sie gestohlen wurden. Wer das war und warum, wissen sie nicht.

Das Resultat: Diese und nächste Woche Freitag bleibt das Café geschlossen. „Wir können nicht die ganze Kühltheke mit Kuchen füllen, wenn dann wegen der Sperrungen keiner kommt“, sagt Claudia Jütte. Sie vermutet, dass das Café durch die Schließung 70 Prozent Umsatzeinbußen macht.

Und nicht nur die Umleitung ist das Problem: Wochentags sind die Baustellenfahrzeuge unterwegs und versperren teilweise die Zufahrt – am Wochenende sind die Wege frei. Daher möchten Jüttes versuchen, das Café samstags und sonntags geöffnet zu lassen.

Claudia Jütte: „Es ist einfach frustrierend“

„Es ist einfach frustrierend“, sagt Claudia Jütte. „Das ist jetzt schon das dritte Jahr, in dem wir gebeutelt sind – erst Corona, dann im letzten Jahr die Vollsperrung in Simmershausen und jetzt das.“ „Wir freuen uns, dass die Straßen saniert werden, aber es kommt jetzt nun mal alles zusammen und wir sind die Leidtragenden“, fügt Martin Jütte hinzu.

Auch an die Gemeinde Fuldatal hat sich die Familie gewandt. Das brachte letztendlich, dass nun neue Umleitungsschilder aufgestellt wurden. „Vandalismus im Zusammenhang mit Schildern ist uns bekannt“, sagt Martin Gronemann von der Gemeinde Fuldatal. Auch an anderen Baustellen seien sie teilweise gestohlen worden – auch so, dass es zu Verkehrsgefährdungen kam, beispielsweise in Einbahnstraßen.

Die Gemeinde selbst habe allerdings auch nicht die Kapazitäten, täglich zu kontrollieren, ob Schilder verschwunden sind. „Wir bedauern, dass Familie Jütte unter dem Problem leiden musste“, sagt Gronemann. Bleibt nun zu hoffen, dass die neuen Schilder stehen bleiben. (Clara Pinto)