Für einen vollen Glockenklang: Kirchengeläut ist Simmershäusern viel Wert

Von: Valerie Schaub

In Simmershausen könnten bald mittags wieder die Kirchglocken schlagen. Dass ihnen das Läuten der Kirche wichtig ist, haben die Simmershäuser bewiesen.

Fuldatal – Nach einem Spendenaufruf der Kirchengemeinde sind für das reparaturbedürftige Läutewerk fast 14 700 Euro zusammengekommen.

„Das ist eine immense Summe für so ein Dorf“, sagt Pfarrerin Verena Küllmer. Dass sich ihr Aufruf, verteilt in zig Briefkästen, gelohnt hat und das alte Läutewerk nun repariert werden kann, darüber freuen sich die Pfarrerin, der Kirchenvorstand und der Förderverein sehr.

Das Besondere: Ein Drittel der Spender seien gar keine Mitglieder der Kirche mehr. „Aber eben heimatverbunden“, sagt Küllmer. „Das macht die Kirche als Kulturobjekt deutlich“, findet Temmo Dittmer, Vorsitzender des Fördervereins der Kirche.

Seit 60 Jahren schlagen die drei Glocken im Turm in Simmershausen, mittlerweile ist aber die Elektrik alt, „irgendwann gab es auch keine Ersatzteile mehr“, erklärt Manuela Erbs, Vorsitzende im Kirchenvorstand. Nachdem ein Glockensachverständiger die Glocken und das Läutewerk begutachtet hat, hat er dazu geraten, Letzteres zu erneuern. Spätestens als er von Absturzgefahr der Klöppel gesprochen habe, weil die Lederaufhängungen ausgeleiert seien, war für Erbs klar, dass sich etwas tun muss.

Und damit kann es jetzt bald losgehen. Erbs und Küllmer haben erreicht, dass auch die Denkmalbehörde 2000 Euro zugesagt hat und der Kirchenkreis die Spendensumme auf die benötigten 17 000 Euro aufstockt. Bei einem Benefizkonzert des Handglockenchors aus Kassel kamen im vergangenen Jahr 600 Euro zusammen. Auch vom Förderverein könnten noch 900 Euro zur Fernsteuerung beigetragen werden. Für all das, aber vor allem für die große Spendenbereitschaft der Simmershäuser, sind alle drei dankbar.

Eine der drei Glocken, die 400 Jahre alte Marienglocke, läutet momentan noch. Das ist der angestellten Läuterin zu verdanken, die jeden Samstagabend und Sonntagmorgen den Schalter in der Kirche umlegt.

Ende September ist das womöglich nicht mehr nötig. Wenn alles gut läuft, hat die Fachfirma aus Herford dann alles erneuert. Am 1. Oktober, beim Ernte-Dank-Gottesdienst, sollen die Glocken ihren ersten Auftritt nach langer Zeit haben. „Wir wollen dann zum ersten Mal das volle Geläut ertönen lassen“, sagt Verena Küllmer, und sie und der Kirchenvorstand wollen auch Danke sagen. Dafür, dass ab dann die Glocken in Simmershausen wieder morgens, mittags und abends läuten können. (Valerie Schaub)

Hintergrund

Die 400 Jahre alte Glocke der Simmershäuser Kirche war eigentlich für ein katholisches Gotteshaus gedacht. Das zeigt das Marienmonogramm MRA auf der Glocke. Sie stammt aus einem während der Säkularisierung aufgelösten Kloster in Wormeln (Warburg). Von dort aus gelang sie in ein Glockendepot in Kassel, um im Krieg als Material verwendet zu werden. Sie blieb aber dort. Als Simmershausen 1809 den Glockenturm erweiterte, bekam es die Glocke aus dem Depot.