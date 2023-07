Kurve Kassel: Bundestag hat noch keine Beschlussvorlagen

Von: Valerie Schaub

Es sollen mehr Güter auf die Schiene: Deshalb soll zwischen Mönchehof und Ihringshausen eine Abkürzungsstrecke für Güterzüge gebaut werden: die Kurve Kassel. Die ersten konkreteren Planungen liegen dem Bundestag in Berlin vor. Wann, ist noch nicht klar. © Eden Sophie Rimbach, DPA

Kritik wegen fehlender Fakten

Kreis Kassel – „Alle warten auf den Bundestag“, so lautete im April die Überschrift eines HNA-Artikels zum Thema Kurve Kassel. In einem Hintergrundgespräch über den aktuellen Stand der Pläne hatte das Kasseler Projektbüro der Deutschen Bahn erklärt, dass der nächste große Schritt im Bundestag passieren werde: Wahrscheinlich sogar noch vor der Sommerpause will man sich in Berlin mit den Vorplanungen zur neuen Güterverkehrstrasse zwischen Mönchehof und Ihringshausen beschäftigen.

Fragt man bei lokalen Bundestagsabgeordneten nach, ist der Zeitpunkt der Entscheidung mittlerweile aber zu bezweifeln. Außerdem rufen die Vorplanungen der Bahn und die anstehende Entscheidung im Bundestag Sorgen bei den Bürgerinitiativen hervor. Sie halten das für zu früh. Wir bilden die verschiedenen Punkte ab.

Die Entscheidung

Zuletzt hieß es, dass sich der Bundestag noch vor der Sommerpause im Juli mit zwei Themen auseinandersetzt: Zum einen werden die Politiker über die Kernforderungen abstimmen, die betroffenen Kommunen und die Landkreise Kassel und Göttingen stellen. Darin geht es vor allem um Lärmschutz an den schon bestehenden, rund 20 Kilometer langen Güterverkehrsstrecken von Liebenau bis Vellmar und Fuldatal bis Hann. Münden, auf den die Bürger gesetzlich keinen Anspruch haben. Kostenpunkt: 269 Millionen Euro. Die Kurve Kassel würde diese Strecken als Abkürzung für Güterverkehr verbinden, an dem Neubau gilt allerdings gesetzlicher Lärmschutz.

Zum anderen soll sich der Bundestag mit den Vorplanungen der Deutschen Bahn befassen. Dass das noch vor der Sommerpause passieren soll, also vor dem 7. Juli, war zumindest die Information des leitenden Kasseler Projektbüros der DB im April. SPD-Bundestagsabgeordneter Timon Gremmels hält diesen Zeitplan hingegen für illusorisch. Die Vorlagen, die das Verkehrsministerium vorbereitet, seien noch gar nicht im Bundestag eingegangen. Auch andere Abgeordnete bestätigten das.

Die letzte Sitzungswoche startet am Montag. Allerdings müssen verschiedene Ausschüsse vorab über das Thema beraten. „Das kann drei bis vier Monate dauern“, sagt Gremmels. Denn es ist davon auszugehen, dass die Vorlagen nicht nur ein paar Seiten beinhalten. Gremmels: Ziel des Bundestages sei ja nicht, „sie einfach durchzuwinken.“ Das Bundesverkehrsministerium teilt lediglich mit, die Vorlage soll noch vor der Sommerpause dem Bundestag vorliegen. Wann er darüber berät, liege in dessen Hand.

Die Sorgen

Dass sich der Bundestag bereits jetzt mit den Vorplanungen befasst, kritisieren die hiesigen Bürgerinitiativen aus Espenau, Fuldatal und Vellmar. Ihrer Meinung nach ist das zu früh, es fehlten wichtige Fakten und Untersuchungen. Sollte der Bundestag jetzt positiv über die bisherigen Vorplanungen entscheiden, dann wäre alles Weitere nur noch Formsache, befürchten sie. „Es geht der Bahn darum, dem Projekt jetzt politisch ein Siegel aufzudrücken. Das Planfeststellungsverfahren bleibt dann eine Formalie“, sagt Klaus Werner, Sprecher der Bürgerinitiative Vellmar. Ansonsten sei die Eile nicht verständlich.

Tatsächlich hat das Regierungspräsidium (RP) als Obere Landesplanungsbehörde ein Verfahren noch nicht abgeschlossen. Die Beurteilung der Raumordnung steht noch aus. Dabei prüft die Behörde etwa Umweltverträglichkeiten und zumutbare Alternativen. Das RP habe der Deutschen Bahn einen Zwischenstand mitgeteilt, heißt es auf Anfrage. Noch in diesem Sommer soll das Verfahren abgeschlossen sein.

Auch das ruft bei den Bürgerinitiativen Unverständnis hervor. Immerhin habe die Obere Wasserbehörde Bedenken wegen der Wasserversorgung geäußert, sagen sie. Tatsächlich hat die Behörde in ihrer Stellungnahme auf mögliche Auswirkungen hingewiesen, heißt es dazu offiziell. Das sei in der Prüfung und Verfahrensentscheidung ein wichtiges Thema.

Die Kosten

Auch die Kosten für den geplanten Streckenbau rufen Kritik hervor: Über die von der Deutschen Bahn geschätzten 350 Millionen Euro waren die hiesigen Bürgerinitiativen überrascht. Ursprünglich angesetzt waren im Bundesverkehrswegeplan 2030 nur 80 Millionen.

Wo dieser Unterschied herkommt, dafür hat der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Bad Arolsen, Armin Schwarz, eine Erklärung. Es handle sich bei den 80 Millionen Euro um eine Grundfinanzierung, die rein auf die Strecke von A nach B bezogen sei. Deshalb müsse die Vorplanung mit den eingepreisten Bauwerken für die geplante Strecke noch mal dem Bundestag vorgelegt werden.