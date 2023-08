Neue Seniorenberater in Fuldatal nehmen den Kampf gegen Betrüger auf

Start Mitte August

Offensive gegen Betrügereien: Die Seniorenberater von Fuldatal Cornelia Stephan und Manfred Dörrbecker nehmen ab sofort ihre Arbeit auf.

Auch in Fuldatal sollen eingesetzte Berater nun Senioren zum Thema Enkeltrick aufklären. Die beiden Ehrenamtlichen haben schon erste Tipps.

Fuldatal – Immer wieder wird in den Medien von Enkeltricks berichtet und gewarnt – trotzdem tappen Menschen, besonders ältere, immer wieder in die Falle, und verlieren dabei sehr viel Geld, Schmuck oder andere Wertgegenstände.

Viele Städte und Gemeinden gehen gemeinsam mit den Angeboten der Polizei in die Offensive. So wie in Schauenburg und Baunatal setzt jetzt auch die Gemeinde Fuldatal Seniorenberater ein. Mit Cornelia Stephan und Manfred Dörrbecker hat die Gemeinde zwei ehrenamtliche Helfer gewonnen, die gemeinsam die herausfordernde Beratungsaufgabe übernehmen wollen.

„Drei Tage haben wir bei der Schulung durch Polizeibeamte das nötige Rüstzeug mit auf den Weg bekommen“, berichtet die ehemalige Sozialpädagogin Cornelia Stephan (66). Manfred Dörrbecker stellt klar: „Wir sind keine Polizei.“ Ziel sei es in erster Linie, vorbeugendes Wissen über die Tricks und Kniffe der Betrüger weiter zu geben. Denn viele glaubten immer noch, ihnen könne das nicht passieren. Aber die Methoden der Betrüger werden immer dreister und ausgefeilter. Zurück bleiben Entsetzen und Hilflosigkeit.

„Schon das Streichen des Eintrags im Telefonbuch, das jeder beantragen kann, hilft oft“, erklärt der 67-Jährige. Denn Betrüger durchforsten Telefonnummern nach älteren Vornamen.

Die präventive Beratung soll ein besseres Lebensgefühl bei Senioren vermitteln. „Das kann nur im Gespräch und durch Aufklärung erreicht werden“, sagt Stephan.

Da es in der Gemeinde Fuldatal keinen Seniorenbeirat gibt, sondern nur einen Arbeitskreis für die Seniorenarbeit, ist das die Zielgruppe, die die Gemeinde erreichen will, erklärt Michael Thöne, Leiter der Abteilung allgemeine Verwaltung und Familie. Deshalb will die Verwaltung jetzt auf die Arbeit der neuen Seniorenberater aufmerksam machen. Eine eigene Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse sollen kurzfristig eingerichtet werden, erklärt Michael Thöne.

Für Mitte August ist eine erste größere Info-Veranstaltung geplant. Die beiden Seniorenberater haben gute Kontakte zu Vereinen, Verbänden und Institutionen, denen sie ihre Dienste kostenlos anbieten.

Als vorläufiger Ansprechpartner steht Michael Thöne unter der Rufnummer 0561/98 18 11 00 zu den Öffnungszeiten der Gemeinde zur Verfügung.