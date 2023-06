Die Schneegänse: Wie die Simmershäuser zu ihrem tierischen Ruf kamen

Von: Josefin Schröder

Rainer Haldorn am Brunnen in der Ortsmitte, am Kumpplatz: Jedes Jahr am 30. April wird der Brunnen angestellt. Das feiern die Simmershäuser beim Kumpplatzfest. Kump ist die regionale Bezeichnung für Brunnen. © josefin schröder

Viele Orte im Kreis Kassel haben ihn: einen Spott-, oder Spitznamen. Davon berichten wir in einer Serie. Heute: die Simmershäuser Schneegänse.

Fuldatal – Fährt man durch den Fuldataler Ortsteil Simmershausen, begegnen sie einem immer wieder. Sie spazieren hintereinander auf Hauswänden, schmücken die Ortstafel und das Logo vom Turnverein: Drei Gänse. Das ist kein Zufall, sondern auf den Namen der Dorfbewohner zurückzuführen: Die Simmershäuser Schneegänse.

„Die Bezeichnung haben sich die Simmershäuser nicht selber gegeben, sondern sie wurden von anderen Gemeinden so genannt“, erklärt Volker Luckhardt vom Geschichts- und Museumsverein Fuldatal. Doch wie kam es zu diesem Spitznamen?

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sollen in Sommesrhausen rund 760 Einwohner gelebt haben. Sie verdienten ihren Lebensunterhalt hauptsächlich mit der Landwirtschaft und dem Handwerk, heißt es in der Dorfchronik. Da das oft nicht ausreichte, arbeiteten viele auch in Industriebetrieben im nahen Ihringshausen sowie in Kassel.

Am Ortsschild sind die Schneegänse abgebildet. Beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hat Simmershausen 2014 gesiegt. © Privat

In Ihringshausen gab es zum Beispiel eine Braunkohlezeche. „Um dorthin zu gelangen, machten sich die Arbeiter aus Rothwesten und Simmershausen morgens auf den Weg durch die verschneiten Felder. Einer voran, die anderen hinterher“, sagt Rainer Haldorn, Sprecher der Simmershäuser Vereine und Verbände. Aus der Ferne sahen die von Rothwesten kommenden Kollegen die Simmershäuser, die ihnen den Arbeitsweg geebnet hatten. Sie nannten sie fortan Schneegänse.

Für die Simmershäuser symbolisieren die Tiere noch heute Gemeinsinn, Fleiß und Solidarität. Neben einer Grillhütte, die den Namen Schneegans-Hütte trägt, wird in Simmershausen alljährlich auch der Schneegans-Cup für Handballer ausgetragen.

Im Jahr 2024 feiern die Einwohner ihr 950. Dorfjubiläum. „Schon bei dem 900-jährigen Bestehen habe ich mitgefeiert. Die 925-Jahr-Feier habe ich ehrenamtlich mit-organisiert und auch nächstes Jahr bin ich dabei“, sagt der 78-jährige Haldorn. Das Festprogramm stehe schon. (Josefin Schröder)

Hat auch Ihr Ort einen Spitznamen? Liebe Leserinnen und Leser, hat Ihr Heimatort auch einen Spitz- oder Spottnamen? Und Sie wissen, wie dieser Name entstanden ist? Schreiben Sie uns gern Ihre Geschichte an die HNA-Redaktion Kreis Kassel, Frankfurter Str. 168, 34121 Kassel oder per E-Mail an kreiskassel@hna.de.