Sternschnuppen am Nachthimmel: So lassen sich die Perseiden beobachten

Von: Valerie Schaub

Einen hellen Meteor hat Ralf Gerstheimer mit seiner Canon EOS6d in Dörnberg aufgenommen: 10 mm Brennweite, Blende 4, 30 Sekunden Belichtung, ISO-Wert von 3200. © Ralf Gerstheimer

Am Wochenende ist Sternschnuppenzeit. Jedes Jahr zu dieser Zeit lassen sie sich am besten am Himmel beobachten. Wie, erklärt ein Experte.

Kreis Kassel – Warum man Sternschnuppen im August am besten sieht, wie man sie fotografieren kann und was sich dahinter verbirgt, erklärt Hobby-Astronom Ralf Gerstheimer von der Volkssternwarte in Fuldatal-Rothwesten.

Unter welchen Bedingungen sieht man Sternschnuppen gut?

Man braucht dafür keine besondere Ausrüstung. Am wichtigsten ist, dass keine Lichtquellen stören, erklärt der Hobby-Astronom aus Habichtswald-Dörnberg. „Je dunkler, desto besser.“ Streulicht, etwa von Straßenlaternen, sollte möglichst weit weg sein. Denn das reflektiert auch Staubpartikel in der Luft. Davon gibt es in der Stadt besonders viele. Klarer wird die Sicht meist nach einem Regen. Der macht auch einen Stadthimmel „transparent“, wie es Gerstheimer nennt. Auf dem Land hat man grundsätzlich gute Aussichten, etwa vom Dörnberg, vom Herkules oder auch vom Hohen Meißner aus.

Wie sind die Aussichten an diesem Wochenende?

In der Nacht von Freitag auf Samstag stehen die Chancen auf eine klare Sicht laut Gerstheimer besser. „Von Samstag auf Sonntag könnte es unbeständig werden.“ Wolken und Gewitter sind angekündigt. Günstig steht hingegen der Mond: In ein paar Tagen ist Neumond. „Er geht erst gegen ein oder zwei Uhr auf“ und sorgt damit jedenfalls nicht für störendes Licht, so wie letztes Jahr. „Da war im August Vollmond.“

Was sind Sternschnuppen eigentlich?

Sternschnuppen sind Kometenstaub. In der sogenannten Oortschen Wolke kreisen Kometen als Überreste der Entstehung des Sonnensystems um die Sonne. Sie sind Brocken aus Eis, Gestein und Staub. „Durch Bahnstörungen kann es vorkommen, dass einer seine Umlaufbahn verlässt“, erklärt Ralf Gerstheimer. Wenn der Komet sich dann der heißen Sonne nähert, schmilzt das Eis an seiner Oberfläche. Das Eis im Innern wird aber nicht flüssig, sondern im Vakuum des Weltraums gasförmig. Dadurch löst sich Staub aus dem Kometen, „er hinterlässt eine Staubspur“.

Diese Staubspur, die für viele Jahrhunderte bleibt, durchkreuzt auch die Erde auf ihrer Umlaufbahn. Wenn die Partikel in die Erdatmosphäre gelangen, werden sie abgebremst. Durch diese Reibung entsteht Hitze – „die Staubpartikel verglühen“. Das sehen wir auf der Erde als Sternschnuppen.

Was können wir noch bei Sternschnuppen beobachten?

Meteore nennen Astronomen die Teilchen, die am Himmel als Sternschnuppen erscheinen. „Meistens sieht man nur die Leuchtspur“, sagt Gerstheimer. „Manche können auch eine Rauchspur hinterlassen oder sogar Donner erzeugen. Manche sind winzig, manche daumennagelgroß, manche faustgroß.“

Sind sie besonders groß, kann man sie als Feuerball beobachten. Sie können sogar in der Atmosphäre zerplatzen. „Das wirkt dann wie eine Wunderkerze.“ Meteoriten heißen sie, wenn sie sich als Teilchen auf der Erde nachweisen lassen. Dann hat der Weg bis zur Erdoberfläche zum Verglühen nicht gereicht.

Wieso heißen die Sternschnuppen im August Perseiden?

Die Perseiden sind einer von vielen Meteorströmen. Dieser ist besonders ausgedehnt und erzeugt deshalb viele Sternschnuppen am Himmel. Sie heißen so, weil sie ihren Ursprung scheinbar im Sternbildes Perseus haben. „Sie kommen wie die Schneeflocken auf der Windschutzscheibe scheinbar aus einer Richtung“, sagt Gerstheimer. In der Astronomie spricht man dabei vom Radianten.

Wie lassen sich Sternschnuppen am besten mit der Kamera einfangen?

Wer Sternschnuppen fotografieren will, sollte seine Kamera Richtung Sternbild Perseus im Osten richten und warten, bis es zu sehen ist, rät Gerstheimer. „Dann sieht man einfach mehr Sternschnuppen.“ Die optimalste Zeit sei zwischen 2 und 3 Uhr nachts. Dann: „Langzeitbelichtung und Serienfotografie aktivieren, im Weitwinkel einen großen Himmelsausschnitt wählen und manuell auf ein helles Objekt weit weg scharf stellen.“ Dafür eigne sich ein heller Stern. Wer mehr als 30 Sekunden Belichtungszeit einstellt, wird Sterne später als Striche sehen. Astronomen benutzen deshalb ein bewegliches Stativ, das mit einem Motor die Erdumdrehung nachahmt. Der ISO-Wert sollte hoch sein. „Das bewirkt eine geringe Tiefe des Himmels, hebt aber helle Objekte hervor.“

Wer jetzt keine beobachten kann, wann bietet sich die nächste Gelegenheit?

Der nächste Meteorstrom sind die Draconiden Anfang Oktober und die Orioniden Anfang Oktober bis November. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, Sternschnuppen zu sehen, bei den Perseiden sehr hoch. Bei optimalen Bedingungen können es bis zu 120 pro Stunde sein. Gerstheimer hält 20 bis 30 für realistisch. Er wird sie von seinem Garten aus in Dörnberg mit bloßem Auge beobachten. Denn damit kann man sie am besten einfangen.