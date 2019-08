Vier Verletzte und 10.000 Euro Schaden nach Unfall auf der B3 in Fuldatal

Vier Verletzte und rund 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am frühen Sonntagabend auf der Bundesstraße 3 zwischen dem Schocketal und Wahnhausen ereignete.

Wie die Polizei mitteilt, musste die B 3 aufgrund des Unfalls für rund 30 Minuten voll und anschließend für rund eine Stunde teilweise gesperrt werden.

Zu dem Unfall kam es laut der Polizei gegen 17.45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt fuhren vier Fahrzeuge hintereinander vom Schocketal in Richtung Wahnhausen. In Höhe der Schleuse überholte ein 58 Jahre alter Autofahrer aus Vellmar zwei der Fahrzeuge und krachte anschließend in die Beifahrerseite eines Audis, der von einem 34-Jährigen aus Baunatal in diesem Moment nach links in einen Feldweg gelenkt wurde.

Die beiden Autofahrer sowie ihre jeweiligen Beifahrerinnen wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Rettungswagen brachten den 58-Jährigen, seine 59 Jahre alte Lebensgefährtin, den 34-Jährigen und seine 26 Jahre alte Ehefrau vorsorglich in Kasseler Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge sind erheblich beschädigt worden und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B 3 in Höhe der Schleuse bis etwa 18.15 Uhr voll gesperrt. Die anschließende Teilsperrung der Fahrbahn in Richtung Kassel konnte um 19.15 Uhr aufgehoben werden.