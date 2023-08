Erdachsenöl ist hier hochprozentig: Warum Knickhäger Esel genannt werden und die Achse schmieren

Der Esel als Wappentier: Auch der Verein Feuerwehr-Karneval Knickhagen (FKK) nutze das Tier für die Bütt, das Rednerpult. Hier zu sehen sind Erich Ueckert (links) und Andreas Heinemann. © Clara Pinto

Viele Orte im Kreis Kassel haben ihn: einen Spott- der Spitznamen. Davon berichten wir in einer Serie. Heute: Knickhagen.

Knickhagen – Tierische Spitznamen sind in Fuldatal Programm. Nicht nur die Simmershäuser haben einen – sie werden Schneegänse genannt – auch der Spitzname der Knickhäger erinnert an einen tierischen Gefährten. „Die Knickhäger werden Esel genannt“, sagt der in Knickhagen geborene Erich Ueckert.

Der Esel erinnert an die lange Tradition der vier Mühlen rund um Knickhagen. Esel waren für die Mühlen ein wichtiges Transportmittel. In der Ober-, Mittel- und Untermühle wurde Korn zu Mehl gemahlen – die Esel brachten es nach Rothwesten, Kickhagen und Wilhelmshausen. In der vierten Mühle, der Spiegelmühle, wurden Kristallglas und Spiegel hergestellt, die die Esel ebenfalls in die Region brachten.

Esel als Wappentier in Knickhagen

Auch auf dem Wappen des Dorfes findet sich neben einer Radnadel, dem Oster- und Krummbach, der durch Knickhagen fließt und einem Mühlrad, ein Eselskopf.

Ein paar Straßen erinnern ebenfalls noch immer an die Esel: die Erlenbuschstraße zum Beispiel. „Im Dorf wird sie Schingeweg genannt“, sagt Ueckert. „Die Straße ist so lang und steil, dass man die Tiere dort früher hochjagen musste. Sie wurden geschunden.“ Und auch der Weg nach Holzhausen hat unter den Bewohnern einen speziellen Namen: der Totenweg. „Früher brachten die Esel die Toten zum Friedhof nach Holzhausen. Daher nannte man die Straße so“, sagt Ueckert.

Um die Knickhäger Erdachse versammelt: (von rechts) Wirtin Erna Bischoff, Schwiegersohn und Tochter Klaus und Irmtraud Hobein sowie die Gäste Rudolf und Hildegard Hegemann. In der Mitte: eine Flasche des Erdachsenöls. © Heiko Meyer

Heute gibt es keinen Esel mehr in Knickhagen, wissen Ueckert und Andreas Heinemann, der ebenfalls geborener Knickhäger ist. Die Eseltradition hält Heinemann dennoch aufrecht: Die Line-Dance-Tanzgruppe des Ortes trägt den Namen Donkey Dancers (englisch für Eseltänzer). Andreas Heinemann und seine Frau sind Vorsitzende der Tänzer.

Die Bewohner mögen ihren tierischen Spitznamen: „Wir sind stur. Das sieht man daran, dass wir uns gerade so für unser Dorfgemeinschaftshaus einsetzen“, fügt Heinemann lachend hinzu. Und da gibt es noch einen Namen, den sich die Knickhäger zuschreiben. Denn hier wird die Erdachse geschmiert.

Knickhagen: Mit Kräuterlikör die Erdachse geschmiert

„Knickhagen liegt mitten in der Welt“, sagt Irmtraud Keuch-Hobein von der Pension „Zum kühlen Grund“ an der Hauptstraße. Früher gab es dort eine gleichnamige Kneipe. Bekannt war sie, weil „bei Erna“, der damaligen Inhaberin, die Erdachse stand: Eine tragende Mittelsäule vor dem Tresen. Bei Erna an der Theke konnten die Gäste früher die Erdachse schmieren. Und zwar mit dem Erdachsenöl – einem Kräuterschnaps, den der Wirt Klaus Hobein 1979 kreiert hat und den die Besucher gerne tranken. Daher wurden sie Erdachsenschmierer genannt.

Ueckert und Heinemann erklären: „Hier wurde mal ölhaltiges Wasser entdeckt.“ Die Geschichte mit der Erdachse habe sich dann so ergeben. Das Wirtshaus reagierte auf den Spaß und bot den Schnaps zum Verkauf an. (Clara Pinto)