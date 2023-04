Grund noch unklar: Wohnhaus in Ihringshausen teils eingestürzt

Keine Verletzten

+ © Lutz Herzog Sollte offenbar saniert werden: Aus bislang ungeklärten Gründen ist dieses unbewohnte Wohnhaus im Fuldataler Ortsteil Ihringshausen in Teilen eingestürzt. © Lutz Herzog

Im Fuldataler Ortsteil Ihringshausen ist ein unbewohntes Haus in Teilen eingestürzt. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden.

Fuldatal – Das bestätigt Bürgermeister Karsten Schreiber (CDU) auf Nachfrage unserer Zeitung. Was genau zu dem Vorfall im Bereich Moltkestraße/Augustinstraße geführt hat, ist noch unklar. „Als ich kürzlich an dem Haus vorbeikam, hatte ich mich schon gewundert, weil ich mich an keinen Antrag auf Abbruch erinnern konnte“, sagt der Bürgermeister.

Geplante Abrisse von Wohnhäusern müssten schließlich bei der Gemeinde beantragt werden. Wann genau und warum eine Seite des Gebäudes weggesackt ist, das offenbar saniert werden sollte, steht noch nicht fest. Die Gemeinde hat nun die zuständige Bauaufsicht beim Landkreis Kassel informiert.

Kreissprecherin Alia Shuhaiber bestätigt das. Der Vorfall werde nun von der Bauaufsicht geprüft. (Sebastian Schaffner)