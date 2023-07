Alle Fahrzeuge durch Hagel demoliert: Wohnwagen Becker aus Fuldatal von Unwetter schwer getroffen

Von: Theresa Novak

Dellen über Dellen: Geschäftsführerin Sarah Becker hat die Ärmel hochgekrempelt und seit dem Unwetter viel organisiert. Der Betrieb läuft weiter. © Theresa Novak

Das Unternehmen Wohnwagen Becker aus Fuldatal mit 63 Mitarbeitern ist vom Unwetter vor zwei Wochen schwer getroffen worden.

Fuldatal – 350 beschädigte Wohnwagen und Wohnmobile, sechs Büros, in denen nicht mehr gearbeitet werden kann und wo das Wasser die Wände runter läuft – das Unternehmen Wohnwagen Becker aus Fuldatal mit 63 Mitarbeitern ist vom Unwetter vor zwei Wochen schwer getroffen worden. „Nahezu alle Fahrzeuge standen draußen auf unserem Firmengelände. Nur die, die zufällig in einer Halle auf der Hebebühne waren, sind verschont geblieben“, sagt Geschäftsführerin Sarah Becker.

Die teils schweren Schäden sind nicht zu übersehen. Seitenwände der Wohnmobile und Wohnwagen sind, je nach Standplatz, übersät mit Dellen. Dachhauben sind kaputt, Kunststoffteile ebenso. „Wir hatten 2014 schonmal einen Hagelschaden“, sagt Becker. „Aber der war nichts dagegen.“

Auch sechs Büros sind zerstört. Die Chefin rechnet damit, in den nächsten Monaten ihre Geschäfte von einem Wohnwagenbüro aus machen zu müssen. © Privat

Als das Ausmaß des Schadens klar wurde, habe sie sich „absolut hilflos“ gefühlt. „Es waren ja auch die Büroräume schlimm betroffen, da habe ich nicht mit gerechnet. Aber dann haben wir die Dinge angepackt, koordiniert und sind jetzt davon überzeugt, dass wir für alles eine Lösung finden.“

Eine Lösung gefunden werden musste auch für zahlreiche Urlauber, die in den Tagen nach dem Unwetter in den Urlaub fahren wollten. „Wir haben sozusagen im Akkord Dachhauben gewechselt, unsere Monteure haben viele Überstunden gemacht. So konnten wir am Ende alle, die bei uns ein Fahrzeug gemietet haben, pünktlich in ihre Ferien schicken.“

Eine große Hilfe bei der Koordination nach dem Unwetter war Sarah Beckers Bruder Simon, wie sie erzählt. „Er ist Feuerwehrmann und deshalb krisenfest. Er hat gleich eine Art Einsatzzentrale eingerichtet. Anfangs haben wir uns jede Stunde zusammengefunden, um das weitere Vorgehen zu besprechen.“

Die sechs Büros sind zerstört. © Privat

Wohnwagen Becker vermietet, repariert und verkauft Wohnmobile und Wohnwagen. „Die Fahrzeuge, die schon verkauft sind oder noch verkauft werden sollen, können wir natürlich jetzt nur noch günstiger veräußern“, erklärt Becker. Bisher stünden noch keine Preise fest, weil die Zahlen der Versicherung noch nicht auf dem Tisch liegen.

„Wir hoffen, dass wir mit einem blauen Auge davon kommen“, sagt die Geschäftsführerin. Die vergangenen zwei Wochen stecken ihr noch in den Knochen. „Wir arbeiten mehr, es ist schon eine echte Herausforderung. Aber die Zeit hat auch etwas Gutes gebracht. Die Stimmung im Team ist super, wir sind alle noch enger zusammengerückt. Das ist sehr schön.“ Außerdem hätten auch Freunde und Bekannte von Außen Hilfe angeboten. „Sogar soviel, dass wir gar nicht alle Angebote annehmen konnten.“

Wenn alle beschädigten Fahrzeuge verkauft sind, werden wieder neue Wohnmobile und Wohnwagen auf das Firmengelände ziehen. „Wir bestellen immer für eine Saison und dann wieder für die nächste“, erklärt Becker. Angst vor zukünftigen Hagelschäden hat sie aber nicht. „Der Laden muss weiterlaufen, wir nehmen es so, wie es kommt.“

Es gebe zwar Hagelschutznetze, eine Anschaffung sei aber für das Unternehmen nicht realistisch. „Dafür ist unsere Fläche einfach zu groß“, sagt Becker. (Theresa Novak)