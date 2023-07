Drachenbootcup auf der Fulda: Fulle-Waschbären traten gegen Schwalm-Eder-Dragons an

Drachenboot

Um die Wette gepaddelt wurde am Wochenende auf der Fulda. beim Drachenbootcup traten fünf hessische Landkreise gegeneinander an.

Kreis Kassel - In Booten mit jeweils 22 Hobbysportlern traten dort nämlich Mitarbeiter von fünf hessische Landkreisen beim fünften Hessischen Drachenbootcup vor Hunderten Zuschauern gegeneinander an. Ausgerichtet wurde der Cup vom Landkreis Kassel (Fulle-Waschbären) und dem Schwalm-Eder-Kreis (Schwalm-Eder-Dragons) im Rahmen des Betriebsspots auf dem WVC-Gelände in Kassel.

Mit dabei waren neben den beiden Kreisen aus der Region ebenfalls die Landkreise Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill und Gießen. Den ersten Platz belegte der Landkreis Marburg-Biedenkopf. Auf den zweiten Platz schaffte es der Kreis Kassel, gefolgt von Gießen. Einen vierten Platz gab es nicht. Schwalm-Eder erreichte den fünften Platz – Schlusslicht war der Lahn-Dill-Kreis. (Clara Pinto)