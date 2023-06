Geldautomat bei Kassel gesprengt - Polizei mit dringender Bitte an Bevölkerung

Von: Florian Dörr

Teilen

Im Kreis Kassel sprengen Unbekannte einen Geldautomaten. Bei der Flucht werden sie in einen Unfall verwickelt.

Vellmar - Explosion in der Nacht zum Freitag (16. Juni) im Kreis Kassel: Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte gegen 3.45 Uhr in einem Einkaufszentrum in Vellbar einen Geldautomaten gesprengt. Offenbar kam es direkt im Anschluss zu einem Zwischenfall auf der Flucht: Demnach rammte der Audi RS5, mit dem die Täter entkommen wollten, das Fahrzeug eines Sicherheitsdienstes. Ob bei dem Unfall Personen zu Schaden kamen, das ist aktuell noch unklar.

Sicher ist: Die Geldautomatensprenger, die in der Nacht im Kreis Kassel zugeschlagen hatten, wollten ihr Fluchtauto loswerden. Denn wie die Polizei berichtet, konnte eine Streife im Zuge der Fahndungsmaßnahmen den Audi RS5 sichten. Auch ein Polizeihubschrauber war nach der Explosion in Vellmar im Einsatz und machte das Fluchtfahrzeug der Täter letztlich an einer Tankstelle in Usseln (Landkreis Waldeck-Frankenberg) fest. Von den Tätern fehlte da jedoch bereits jede Spur.

Mit einem Polizeihubschrauber konnte das Fluchtfahrzeug der Geldautomatensprenger von Vellmar (Kreis Kassel) festgemacht werden. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Geldautomat in Vellmar (Kreis Kassel) gesprengt - Autofahrer sollen keine Anhalter mitnehmen

Auf welchem Weg die Geldautomatensprenger von dort geflüchtet sind, das ist unklar. Sie sind weiterhin verschwunden. Entsprechend bittet die Polizei in Kassel Autofahrer in der Region, keine Anhalter mitzunehmen.

Es handle sich wahrscheinlich um drei Täter, da die Videoüberwachung der Tankstelle in Usseln drei Menschen zeige, die aus dem Auto aussteigen, sagte ein Polizeisprecher Freitagmorgen. Das Trio hat Bargeld aus dem gesprengten Geldautomaten entnommen, die Höhe der erbeuteten Summe steht jedoch noch nicht fest. Auch die Schwere des Schadens am Gebäude ist noch unklar.

Zudem bitten die Beamten: Wer Hinweise zur eigentlichen Tat in Vellmar, zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich Usseln oder sonstige Hinweise geben kann, die mit der Geldautomatensprengung im Kreis Kassel und der anschließenden Flucht in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kassel unter Tel.: 0561-9100 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (fd)

Immer wieder werden Geldautomaten auch in Nordhessen gesprengt. Oft stehen organisierte Banden aus den Niederlanden unter Verdacht.