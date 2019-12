Ein Doktor-Titel für 20.000 Euro: 50-Jähriger muss sich für Urkundenfälschung verantworten

Einen Doktor-Titel ohne Aufwand? Ein 50-Jähriger hatte mit akademischen Würden gehandelt und muss sich jetzt wegen Urkundenfälschung verantworten.

Was tun, wenn man sich gern mit einem akademischen Titel schmücken möchte, aber entweder keine promotionsfähige Arbeit vorzuweisen hat oder erst gar keine geschrieben hat? Genau. Man nimmt die Dienste eines Titel-Händlers in Anspruch.

Ein solcher sitzt seit Dienstag vor der 11. Strafkammer des Landgerichts. Staatsanwältin Werner wirft dem 50-Jährigen aus Fuldatal Titelmissbrauch, Urkundenfälschung und Betrug vor. Er soll an fünf Interessenten Doktor-Titel verkauft und dafür insgesamt 65 168 Euro kassiert haben.

Titel-Händler: 50-Jähriger hatte sich selbst gut ausgestattet

Dabei ging der Mann, eine Mischung aus Heinz Erhard und dem Hauptmann von Köpenick, auch beim eigenen Auftritt nicht sparsam mit den ersehnten Namenszusätzen um: Mal firmierte er als Jura-Professor Dr. Dr., mal als Zahnarzt mit doppeltem Doktor-Titel, wie er vor Richter Dr. Christian Springmann einräumte.

Dabei trat der Angeklagte durchaus schneidig auf, als er sich vom echten Professor, dem Psychiater Dr. Borwin Bandelow aus Göttingen, mal eben verbat, unterbrochen zu werden. Nebenbei sprach er dem Professor auch gleich die Kompetenz ab, ihn zu begutachten.

Angeklagter: Alle wussten, dass es falsche Doktor-Titel sind

Über seine Kunden hatte der gebürtige Hamburger eine klare Meinung: „Es gibt Menschen, die schon alles haben und zur Selbstbeweihräucherung noch einen akademischen Grad anhängen wollen.“ Alle hätten gewusst, dass es sich um „getürkte Doktortitel“ handele.

Volljurist zahlte 20.000 Euro für zweiten Doktor-Titel

So auch ein „sehr vermögender Volljurist aus dem Villenviertel von Bad Godesberg“, dem er schon um 2012 einen Doktor-Titel verkauft habe. Im Oktober 2017 wollte der nun einen zweiten „Doktor“ und für 20.000 Euro konnte ihm geholfen werden.

Innerhalb von vier Wochen soll der Angeklagte eine selbstgefertigte und auch von ihm unterschriebene Promotionsurkunde der namhaften englischen Universität Cambridge geliefert haben.

Preise für Doktor-Titel sehr unterschiedlich

Ein Konto bei der Postbank eröffnete er mit einem Reisepass aus Litauen, weil ihm der eigene Perso „gerade abhandengekommen“ war. Im Frühjahr kassierte er von zwei Frauen für Doktor-Titel 6900 Euro. Eine Volljuristin aus Frankfurt erstand für 12.000 Euro „plus Umsatzsteuer“ einen Doktortitel in Jura und erhielt eine vom Angeklagten angefertigte Urkunde der Universität Oxford. Ein anderer Kunde zahlte 8800 Euro für eine Promotions-Urkunde der Universität London, einer Zahnärztin aus Frankfurt konnte für 4000 Euro in bar jetzt den „Doktor“ im Namen führen.

Immerhin reichten diese Belege aus, um sich mitsamt akademischem Zusatz bei den Einwohnerämtern anmelden zu können.

Angeklagter bereits einschlägig vorbestraft

In Frankfurt war der Angeklagte bereits wegen ähnlicher Delikte zu 16 Monaten Haft verurteilt worden, die er gegenwärtig in der JVA Hünfeld absitzt.

Sein Mandant habe geglaubt, zum Ausstellen der Urkunden berechtigt zu sein, erklärte Verteidiger Hans-Otto Sieg, auch ein echter Doktor aus Frankfurt. In England sei das gang und gäbe.

Gestern wurden noch einmal die Titel-Käufer als Zeugen gehört. Am heutigen geplanten letzten Verhandlungstag soll Prof. Dr. Bandelow sein psychiatrisches Gutachten vorstellen. Beginn ist am Donnerstag, 12. Dezember, um 10 Uhr in Saal E 119.