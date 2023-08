Häusliche Gewalt nimmt zu: Angezeigte Fälle und Beratungsgespräche steigen – Frauenhaus braucht Platz

Gewalt

Für viele gehört Gewalt zum Alltag: Fast alle zwei Minuten wird in Deutschland ein Mensch Opfer von häuslicher Gewalt

Fast alle zwei Minuten wird in Deutschland ein Mensch Opfer häuslicher Gewalt. Auch im Landkreis Kassel steigen die Zahlen.

Kreis Kassel – Fast alle zwei Minuten wird in Deutschland ein Mensch Opfer häuslicher Gewalt. 240 547 Fälle gab es laut Bundeskriminalamt im vergangenen Jahr, das Polizeipräsidium Nordhessen hat im Landkreis Kassel 417 Fälle erfasst. Ein klarer Anstieg zum Vorjahr (+8,5 Prozent/+11,8 Prozent) und Teil eines Langzeittrends. Die Dunkelziffer liegt deutlich höher.

Die meisten Opfer sind Frauen: 71,1 Prozent waren es 2022 deutschlandweit, 76,5 Prozent im Landkreis Kassel. Ein Ansprechpartner für Betroffene im Landkreis ist der Verein „Frauen helfen Frauen“, der Beratungsstellen und das Frauenhaus betreibt. Auch der Verein hat einen deutlich Sprung in der Nachfrage bei seinen Beratungen bemerkt – nicht nur von 2021 auf 2022 und im Langzeittrend, sondern auch in diesem Jahr.

„Im vergangenen Jahr gab es 174 Beratungsgespräche, in diesem Jahr sind es jetzt schon 180“, sagt Monika Hartmann, eine der Vorsitzenden des Vereins Frauen helfen Frauen. Für das Frauenhaus gilt laut Stefanie Piske: „Die Nachfrage ist seit Jahren höher als unser Angebot“. Die Auslastung liege konstant über 90 Prozent, selbst im vergangenen Jahr als Haus aufgrund von Sanierung vier Wochen geschlossen war.

Frauenhaus braucht mehr Plätze

Das Frauenhaus braucht mehr Plätze. Das hat auch der Kreistag erkannt und 2022 beschlossen, mehr Schutzräume zu schaffen. Aktuell erarbeitet der Verein laut Annette Milas mit dem Kreisausschuss ein Konzept, das noch in diesem Jahr im Kreistag vorgestellt werden soll. Der Verein möchte die Zahl der Plätze von aktuell 16 auf 24 am Standort erhöhen – so viele, wie es bis 2003 gab, ehe das Land Hessen die Zuschüsse massiv kürzte. Diese Zahl sei logistisch und personell realistisch.

Während der Pandemie, insbesondere des Lockdowns, gab es spürbar weniger Nachfrage nach Beratungen. „Zu dieser Zeit standen die Frauen oft zu sehr unter der Fuchtel ihres Mannes“, sagt Milas. Sie seien isoliert gewesen. Man habe versucht, Beratungen telefonisch und online zu führen, doch die Frauen waren kaum zu erreichen. „Sie waren abgehängt von Hilfssystemen. Es fehlte Kontakt zu Freunden und Ärzten, auch Kitas und Schulen waren zu“, sagt Piske.

Inzwischen melden sich wieder mehr Menschen, dem Langzeittrend folgend. Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit habe gefruchtet, sagt Monika Hartmann. „Die Angebote sind mehr präsent, die Menschen mehr sensibilisiert“. Es fänden inzwischen auch vermehrt ältere Frauen über 70 den Weg in die Beratung, erklärt Stefanie Piske. Oft handelt es sich um Menschen, die schon länger von Gewalt betroffen seien, nun aber erstmals Mut gefasst hätten. Sie sieht aber noch einen weiteren gesamtgesellschaftlichen Grund für die erhöhte Nachfrage nach Beratung. Der gegenseitige Respekt und die Wertschätzung hätten abgenommen, Eigeninteressen ständen im Vordergrund.

Häusliche Gewalt: Polizeistatistiken zeigen nicht alles

Während die Nachfrage bei Plätzen im Frauenhaus hoch wie immer sei, kämen die Frauen nun mit vielschichtigeren Problemen. „Wir haben in den vergangenen zehn Jahren gemerkt, dass die Verweildauer steigt“, sagt Piske. Inzwischen seien vier bis fünf Monate üblich, früher waren es drei bis vier Monate. Die Frauen seien stärker psychisch belastet, behandlungsbedürftige Störungen hätten zugenommen. Früher sei der Schwerpunkt eher eine berufliche Perspektive zu entwickeln und die Frauen auf das Dasein als Alleinerziehende vorzubereiten.

„Heute müssen wir viel früher ansetzen, mehr Integrationsarbeit leisten.“ Da gehe es öfter um die reine Existenzsicherung, die psychologische Behandlung, Fragen von Spracherwerb und Aufenthaltsrechten. Etwa die Hälfte der Frauen seien Migranten oder hätten Migrationshintergrund, aber auch dies sei keine neue Entwicklung.

Die Frauen des Vereins mahnen auch, dass die Zahlen der Polizei nicht komplett die komplexe Realität häuslicher Gewalt abbilden oder die exakt selben Trends aufweisen wie die ihren. Nicht jede Frau, in deren Fall der Partner der Wohnung verwiesen werde, gehe zur Beratung oder gar ins Frauenhaus. Außerdem: „Bei vielen Frauen, die unsere Angebote inklusive Frauenhaus nutzen, gab es zum Beispiel noch keine Anzeige oder einen Polizeieinsatz“, sagt Hartmann.

Sie sind getrieben von Angst und Scham, existieren im Dunkelfeld. Das hat auch die Bundesregierung erkannt und plant deshalb eine groß angelegte Studie. Deutschlandweit sollen 22 000 Menschen befragt werden. Erste Ergebnisse sollen 2025 vorliegen. (Michaela Pflug)