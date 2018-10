Sein erster und letzter Holder

Diesem Holder braucht man nicht hinterherzulaufen“ lacht Hans-Werner Spreer und spielt damit nicht auf den Verkauf seines Sammlerstücks an, „hier kann man sich – zumindest auf Privatgelände – fahren lassen.“

Der Holder ED 2 aus dem Jahr 1953, den Hans-Werner Spreer zum Verkauf anbietet, hat ihn lange Jahre begleitet. Einst hatten seine Eltern in Bad Oeynhausen ein Hektar Land und bewirtschafteten dieses. „Wenn ich aus der Schule kam, lag da schon ein Zettel, auf dem stand, was an dem Tag zu tun war“, erinnert sich der Rentner, der heute in Ahnatal wohnt. „Mussten zum Beispiel die Kartoffeln raus, kam der Holder zum Einsatz.“ Auch wenn die Arbeit in der Landwirtschaft im Laufe der Jahre nicht mehr zu seinen Aufgaben zählte, blieb Spreer dem Holder treu. Er behielt ihn, pflegte ihn und schaffte weiteres Zubehör an. So zählen unter anderem nicht nur Pflug, Stützrad, Kartoffellocher, Gänsefüße, Geräteträger, Grubber, Kartoffelroder und Kartoffelhäufelkörper zum Angebotsumfang, auch ein Anhänger ist mit dabei.

Selbstgebauter Sitz

Darüber hinaus wurde dieser Holder vom Vater von Hans-Werner Spreer mit einer Sitzkarre Marke Eigenbau ausgestattet. Obwohl diese durchaus stabil ist und professionell wirkt, gilt die Betriebserlaubnis für den Holder mit einer Geschwindigkeit von 13 km/h nur zum Hinterherlaufen.

Wer den Holder anlassen möchte, benötigt dazu nicht nur „Zündfix“, er braucht laut Hans-Werner Spreer auch „einen Arsch in der Hose“. Denn das Anwerfen mit der dazugehörigen Kurbel sei gar nicht so leicht.

Passende Extras

„Ich verkaufe auch Extra-Reifen für den Hänger und vor allem einen zweiten Original Holder-Motor“, betont der Fahrzeugnarr, der sich inzwischen mehr auf alte Pkw konzentriert. Selbstverständlich besitzt er Papiere und Unterlagen für das landwirtschaftliche Gerät, das oft in Weinbergen eingesetzt wird. Auch interessante Sekundärliteratur hat er erworben.

Der Holder mit dem 10-PS-Diesel-Motor hat es dem 69-Jährigen angetan. Nur ungern trennt er sich von dem Einachser, der derzeit in einer Scheune in Naumburg steht. Sogar Planwagenfahrten hat er mit ihm unternommen, fuhr beim Umzug der Welheider Kirmes mit. Doch „alles hat seine Zeit“, sagt der Sammler, der Mitglied im Holder-Club ist und über die Jahre bis zu acht Holder sein Eigen nannte. Doch dieser Holder war sein erster – und sein letzter. (Gitta Hoffmann)

Hans-Werner Spreer verkauft einen Holder mit Zubehör