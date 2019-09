Gürtelrose vermeiden

Ahnatal. Windpocken sind doch eine harmlose Kinderkrankheit, gegen die man sich nicht impfen braucht.“ Wer diesem Irrtum erliegt, läuft erhöhte Gefahr, als Erwachsener an Gürtelrose (Herpes Zoster) zu erkranken.

Apothekerin Kirstin Neidhart, auch als Gesundheitswissenschaftlerin ausgebildet, beobachtet seit Jahren eine stetige Zunahme der Erkrankung, die durch das Varizella-Zoster-Virus, demselben Erreger wie der Windpocken, übertragen wird. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen diese Beobachtung: Die Anzahl der Erkrankungen an Gürtelrose haben sich in den letzten 30 Jahren um 60 Prozent erhöht. 400 000 bis 500 000 Erkrankungen gibt es alleine in Deutschland jedes Jahr. Jeder zweite, der das 85. Lebensjahr erreicht, erkrankt mindestens einmal an Gürtelrose.

Während eine Windpocken-Erkrankung in der Regel harmlos verläuft, sieht das bei der Gürtelrose anders aus. Als typisches Symptom zeigt sich zunächst ein gürtelförmiger, juckender und brennender Hautausschlag in Form von mit Flüssigkeit gefüllten Bläschen. Oftmals heilen diese komplikationslos wieder ab. In mindestens 20 Prozent der Erkrankungsfälle kommt es jedoch zu einer Nervenschädigung durch den Virus und es kann sich eine Post-Zoster-Neuralgie entwickeln: Starke bis sehr starke, brennende Nervenschmerzen und Empfindungsstörungen, die über einen langen Zeitraum bestehen können und nur schwer behandelbar sind.

Download PDF der Sonderseite Nord Spezial Die Lebensqualität der Betroffenen ist dadurch stark eingeschränkt. In der Tat ist es möglich, mehrfach an Gürtelrose zu erkranken. Das Virus versteckt sich im menschlichen Körper und „schläft“ dort, bis es ihm ein geschwächtes Immunsystem erlaubt, wieder aktiv zu werden.

Genau wie gegen Windpocken gibt es die Möglichkeit, sich gegen Gürtelrose impfen zu lassen. Seit 2018 empfiehlt die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts (STIKO) die Impfung gegen den Varizella-Zoster Virus als Standardimpfung für alle über 60, beziehungsweise für alle über 50, die zusätzlich unter einer chronischen Erkrankung leiden, wie etwa Diabetes mellitus, Rheuma oder die ein geschwächtes Immunsystem haben.

Die Impfung findet zweimal im Abstand von zwei bis sechs Monaten statt und bietet einen 90 prozentigen Impfschutz. Als Nebenwirkung können Symptome wie bei einem grippalen Infekt auftreten. Extrem selten kann möglicherweise eine erneute Gürtelroseerkrankung ausgelöst werden – die Impfung ist eine Kassenleistung.

Sehr gerne informieren Kirstin Neidhart und ihr Team der Helfenstein Apotheke über die Prävention sowie über die Arzneimitteltherapie der Gürtelrose und der Post-Zoster-Neuralgie und überprüft auch mögliche Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln, um eine notwendige Therapie zu optimieren. zgi