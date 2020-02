Alle haben Ärger mit dem Glasfaserausbau in Waldhof

Helsa soll ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Seit Sommer ist der kleine Ortsteil Waldhof deshalb eine Baustelle. Nun werden Vorwürfe laut, die Bauarbeiter würden nicht bezahlt. Sie sollen deshalb ihre Arbeit niedergelegt haben.

Mit dem ausgeliehenen Trennschleifer in der Hand verabschiedete sich einer der rumänischen Bauarbeiter bei Joachim Fleige. Der Grund: Er würde nicht mehr bezahlt werden. Seitdem geht es in Sachen Glasfaser in Waldhof nicht weiter. So berichtet es der Anwohner im Namen der Siedlergemeinschaft.

Der Glasfaserausbau im kleinsten Ortsteil der Gemeinde Helsa hatte schon einen holprigen Start. Das Generalunternehmen des Telekommunikationsanbieters Götel, die Deutsche Netz Unternehmensgruppe, musste kurzfristig einen Bautrupp abziehen und einen Subunternehmer einsetzen – dann stießen die Bauarbeiter auf Beton. Die Arbeiten verzögerten sich um Monate. Nun stehen Vorwürfe im Raum: Die Bauarbeiter würden nicht bezahlt werden.

Mustafa Korkmaz ist derjenige, der die Arbeiter über einen Subunternehmer auf die Baustelle geschickt hat. Korkmaz ist mit seinem neu gegründeten Unternehmen von der Deutsche Netz beauftragt. Er sagt, er kann seine Arbeiter nicht bezahlen. „Die letzte Zahlung der Deutsche Netz liegt zwei Monate zurück. Wir haben wochenlang ohne Geld gearbeitet“. Die wenigen Baugeräte, die er gemietet habe, seien abgezogen worden, weil er auch deren Miete nicht bezahlen könne.

Auf Nachfrage bei Götel verweist das Unternehmen direkt an die Deutsche Netz. Deren Geschäftsführer Ronald Rodriguez erklärt die Situation etwas anders: „Wir warten schon lange auf Bescheinigungen“. Da die notwendigen Papiere der ausländischen Arbeiter noch nicht vorhanden seien, müsste er ein Teil des Lohns zurückhalten. Außerdem gebe es Probleme, was die Qualität der Arbeiten anbelangt. Gleichzeitig übt er auch Kritik am schnellen Ausbau: „Das ist dann das Ergebnis“.

Von dieser Schnelligkeit ist in Waldhof nichts zu sehen. Fleige und seine Nachbarn sorgen sich mittlerweile um den Zustand der Straßen und Gehwege. Der Schotter sei aus der aufgeschnittenen Straßendecke inzwischen herausgewaschen, Schlaglöcher würden entstehen – zusätzlich zu denen, die es sowieso schon gebe.

„Natürlich wollen wir auch die Mängel beheben“, sagt Korkmaz. Doch jetzt könnte das schwierig werden. Weil er niemanden mehr bezahlen könne, die Visa seiner Mitarbeiter auslaufen würden, die Maschinen abgeholt worden seien – und die Bescheinigungen nicht da sind. Sie seien erst vor Kurzem angefordert worden, kritisiert er. Seinen Auftraggeber erreiche er seit Wochen nicht für ein Gespräch.

Von einem Zahlungsrückstand und Mängeln hat auch Bürgermeister Tilo Küthe gehört. „Es ist alles sehr unbefriedigend“, sagt der Rathauschef.

Doch wie steht es nun um den Stand des Ausbaus? Laut Projektleiter Kirk Matherly von Götel sollen bis Ende der Woche die Glasfaser eingeblasen werden. Danach würden die Baulöcher zugemacht und das Projekt wäre fertig. Doch bis dahin wird noch einiges zu klären sein.