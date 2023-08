Tradition seit über 500 Jahren: Am Freitag beginnt die Kirmes in Wickenrode – Großer Umzug am Sonntag

Von: Clara Veiga Pinto

Freuen sich auf die Wickenröder Kirmes: das Kirmesteam, hier vor einem extra für die Kirmes gestalteten Wagen. Mitgeholfen haben dabei zwölf Jugendliche unter der Leitung der Künstlerin Natalie Bauer. © clara pinto/alfred meywirth

Am Freitag beginnt die Kirmes in Wickenrode. Helfer und Kirmesteam haben dieser Tage einiges zu tun, denn die Kirmesgeschichte geht über 500 Jahre zurück.

Helsa – Die Sonne scheint, das Festzelt wird aufgebaut, die Laune der Organisatoren könnte nicht besser sein. Am Freitag geht sie los: die Wickenröder Kirmes, die alle fünf Jahre stattfindet.

Helfer und Kirmesteam haben dieser Tage einiges zu tun, denn die Kirmes in Wickenrode ist keine gewöhnliche Kirmes. Ihre Geschichte geht über 500 Jahre zurück. Damit die zahlreichen Traditionen nicht verloren gehen, halten die Wickenröder sie bis heute aufrecht – und das komme bei den Besuchern gut an.

Was beispielsweise immer noch ist, wie damals: „Das Team zieht vor der Kirmes von Firma zu Firma und sammelt Spenden, um das Fest planen zu können“, sagt Kirmesvater Florian Pohner. Das funktioniere nach wie vor gut. Auch auf Dekoration legt man in Wickenrode nach wie vor großen Wert: Die Kirmesfahne, Wimpel, eine Strohpuppe namens Ede und Erntekränze werden das Dorf am kommenden Wochenende schmücken – fast alles davon wird von den Kirmesfrauen von Hand gefertigt.

Die Kirmesburschen von 1957: Alfred Meywirth (links, mittlere Reihe) wird in diesem Jahr als ältester Kirmesbursche dabei sein. © Privat

Eine weitere Tradition, die bei den Wickenrödern beliebt ist: Das Ausgraben der Kirmes. Traditionell vergräbt das ehemalige Kirmesteam eine Flasche Schnaps für das neue Team. Samstagabend macht sich dieses dann auf die Suche danach. Haben sie die Flasche gefunden, wird sie ausgegraben und getrunken. „Besonders lecker ist das nicht. Die Flasche war ja fünf Jahre vergraben“, sagt Pohner lachend. Und auch die Kinder dürfen mitmachen beim Kirmesausgraben. Aber nicht mit den Erwachsenen – für sie gibt es Robby-Bubble-Kindersekt. Neben den Bräuchen bietet das Kirmesteam aber auch Neues an. Das Programm im Überblick:

Freitag: Los geht es am Freitag um 14 Uhr mit der Kinderkirmes, die das Team gemeinsam mit der Jugendpflege Helsa organisiert. Spiele, Aufführungen und auch Traditionen begleiten den Nachmittag. „Gerade die Kinder sind uns sehr wichtig“, sagt Pohner. Abends geht es für die Erwachsenen weiter: Ab 20 Uhr startet die Reiner-Irsinn-Show. Der Eintritt dafür kostet 13 Euro.

Der nächste Kirmestag startet mit der Theateraufführung der Laienspielgruppe Wickenrode. Um 14 Uhr spielt sie das Stück Zum Teufel mit der Handysucht. Abends um 20 Uhr beginnt der Bayrische Abend mit der bayrischen Oktoberfestband Die Besenkracher (Eintritt: 13 Euro). Sonntag: Der letzte Tag des Wochenendes startet mit dem traditionellen Weckruf. Um 10 Uhr findet der Zeltgottesdienst statt. Ab 14 Uhr zieht der Festumzug durch Wickenrode. Der Tanzabend mit der Band Die Besenkracher beginnt um 20 Uhr (Eintritt 10 Euro).

Der letzte Tag des Wochenendes startet mit dem traditionellen Weckruf. Um 10 Uhr findet der Zeltgottesdienst statt. Ab 14 Uhr zieht der Festumzug durch Wickenrode. Der Tanzabend mit der Band Die Besenkracher beginnt um 20 Uhr (Eintritt 10 Euro). Montag: Am Montag geht es los mit dem Frühschoppen um 10 Uhr. Stimmung macht dabei die Band Die Lederhosen. Der Eintritt kostet 8 Euro.

Interessierte können schon jetzt Kirmestaler kaufen, die für Getränke eingelöst werden können. Erhältlich sind sie im Gasthaus zum Goldenen Adler und bei der Bäckerei Voland. Der Festplatz sowie die Fahrgeschäfte sind Freitag und Samstag ab 12 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr und Montag ab 10 Uhr geöffnet. Mehr Infos unter kirmes-wickenrode.de

(Clara Pinto)