Oma Herta alias „Vegranny“: Aus Helsa ins Rampenlicht mit veganer Hausmannskost

Von: Theresa Novak

Teilen

Valentina Schmidt hat ihre Oma Herta Fleck zusammen mit ihrer Schwester zum veganen Kochen gebracht. Die Familie isst regelmäßig zusammen. © Theresa Novak

Angefangen hat alles mit ihren Enkelinnen, die sich vegan ernähren. Mittlerweile ist Herta Fleck (74) alias „Vegranny“ aus Helsa ein kleiner Star.

Helsa – Ihr „Künstlername“ setzt sich zusammen aus „vegan“ und „Granny“, dem englischen Wort für Oma. Auftritte in Talkshows wie Britt auf Sat.1 und anderen Fernsehformaten, Zeitungsartikel, Radiointerviews, Bekanntschaft mit Fernsehkoch Johann Lafer und eine immer größer werdende Fangemeinschaft auf Instagram (13 000 Abonnenten) ist die Bilanz der vergangenen zweieinhalb Jahre.

Seit dieser Zeit kocht Herta Fleck altbekannte Gerichte wie Schnitzel, Geschnetzeltes und Gulasch in der veganen Variante und hat dies auf einem Instagram-Profil mit der Öffentlichkeit geteilt.

„Vegranny“ aus Helsa: Über Interview-Anfragen gewundert

Dass sie so gut ankommt und offenbar einen Nerv bei vielen Menschen trifft, damit hat sie nicht gerechnet. „Ich habe mich immer gewundert, dass die alle wegen mir kommen und mich interviewen wollen und in ihre Shows einladen. Ich konnte das erst alles gar nicht glauben.“

Den Anstoß hatte ein HNA-Artikel im März 2021 gegeben, auf den dann Radio und Fernsehen aufmerksam wurden. „Nach einem Beitrag auf RTL Punkt 12 hatte ich plötzlich von einem auf den anderen Tag 7000 Follower mehr auf Instagram“, erinnert sich Herta Fleck.

Vegranny war bei einer Sonderausstellung im Günter-Grass-Haus in Lübeck. Johann Lafer war auch dabei. © Privat

Instagram, Follower – damit kennt sich Vegranny eigentlich nicht aus. Deshalb stehen ihr ihre beiden Enkelinnen Luigina und Valentina Schmidt (beide 21) zur Seite und regeln alles rund um die Website und das Instagram-profil der Oma. Hat sie einen Auftritt und muss dafür irgendwo hinfahren, kommt mindestens eine der beiden mit. „Sie sind meine Managerinnen“, sagt Fleck.

200 Vegranny-Kochbücher nachgedruckt

Luigina und Valentina haben auch ein Kochbuch mit den wichtigsten Rezepten von Vegranny erstellt und herausgebracht. „Wir haben erst mal 200 Stück drucken lassen, die waren ganz schnell weg“, sagt Valentina Schmidt. „Dann haben wir noch mal 200 nachgedruckt, von denen sind noch etwa 20 übrig.“

Aufgeregt ist die 74-Jährige vor ihren Interviews und auf Fernsehbühnen übrigens kaum. „Ein ganz bisschen vielleicht, aber wenn ich einmal drin bin, bin ich drin und mache mein Ding. Das fällt mir eigentlich leicht.“

Fleck hatte mit veganem Essen viele Jahres ihres Lebens überhaupt nichts am Hut. Sie liebt klassische Hausmannskost und ist sie auch aus Kindheit und Jugend von zu Hause gewohnt. „Früher gab es ja auch gar keine Alternativen, so wie heute“, sagt die Rentnerin. „Durch meine Familie koche ich mittlerweile zu 85 Prozent vegan.“

Veganes Weihnachtsessen aus Helsa

Weihnachtsessen, Geburtstagstorten, Plätzchen, normale Tagesgerichte wie Nudeln mit Bolognesesoße – Vegranny wandelt alles in die vegane Alternative um. „Ich benutzte dazu einfach die Gewürze, mit denen ich sonst auch die Fleischvariante behandelt habe. Das gibt den authentischsten Geschmack.“ Deshalb gibt es im Hause Fleck auch keine fertigen veganen Produkte. „Ich würze und verarbeite Soja lieber selbst.“

Obwohl Vegranny bereits seit über zwei Jahre bekannt ist, nimmt das Medieninteresse nicht ab. „Immer mal wieder fragt jemand an und will berichten oder ein Interview mit mir machen“, sagt Fleck, die nur allzugern zusagt.

Daneben hat sie noch weitere Pläne, ein zweites Kochbuch ist in Planung. In diesem soll es um süße Leckereien wie Nachtische und Backrezepte gehen. Auch ein klassisches Weihnachtskochbuch steht eventuell an. Stets an ihrer Seite stehen Valentina und Luigina und kümmern sich um alles Organisatorische. „Ich habe so ein Glück mit den beiden“, sagt Herta Fleck. (Theresa Novak)