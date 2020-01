Erfolgreiches Ehrenamt wird belohnt - Vereinsgründer Kurt Herdes ausgezeichnet

Helsa hat es Kurt Herdes zu verdanken, dass es in dem Ort eine Judoabteilung mit inzwischen rund 70 Mitgliedern gibt, von denen 43 aktiv diese Sportart ausüben und die schon viele Hessenmeister gestellt hat. Jetzt wurde sein Engagement ausgezeichnet.

Wie viele Gegner der 41-jährige Kurt Herdes aus Wickenrode schon auf die Judomatte geschickt hat, kann er nicht mehr zählen. Auch die Anzahl seiner sportlichen Erfolge weiß er nicht mehr genau – zu lange ist er schon im Geschäft, denn er ist, wie er selbst sagte, mit der Judomatte aufgewachsen.

Aber nicht nur auf sportlicher Ebene, darunter auch im Dress der Nationalmannschaft, hat er viele Erfolge erworben. Helsa hat es ihm zu verdanken, dass es in dem Ort überhaupt eine Judoabteilung mit inzwischen rund 70 Mitgliedern gibt, von denen 43 aktiv diese Sportart ausüben und die schon viele Hessenmeister gestellt hat.

Begonnen hat alles, als Herdes nicht mehr in der Stadt Kassel wohnen wollte. „Wir wollten mehr in die Natur“, erzählte er. „Hier in Wickenrode haben wir ein passendes Haus gefunden, zogen um und wurden sehr schnell heimisch.“ Das war im Jahr 2009. Mit Bedauern musste er feststellen, dass es nur in Kaufungen und Großalmerode Judovereine gab. „Meine Kinder waren da schon aktiv, aber so richtig gefiel es ihnen auf Dauer in den Vereinen nicht,“ erzählt er.

Und so wurde Herdes selbst aktiv, suchte das Gespräch mit Bürgermeister Tilo Küthe und erkundigte sich, ob es möglich sei, in Helsa einen Judoverein zu gründen. „Damit habe ich wohl offene Türen eingerannt“, erinnert sich Herdes. „Mir wurde sofort angeboten, im Dorfgemeinschaftshaus zu trainieren.“ Man schloss sich dem SV Helsa an, gründete eine eigene Sparte, legte Trainingstage und -zeiten fest und im Jahr 2013 ging es dann richtig los.

Zu Beginn mussten sich die Aktiven die benötigten Wettkampfmatten von anderen Vereinen ausleihen. „Aber das hat prima geklappt. Die benachbarten Vereine haben alle geholfen und sich gefreut, dass neue Wettkämpfer hinzukamen“, sagt Herdes. Dank der vielen Mitglieder ist das Problem inzwischen gelöst. Eine Matte kostet immerhin rund 5000 Euro und einige braucht man schon, will man auch Wettkämpfe austragen.

Für seine engagierte ehrenamtliche Arbeit als Trainer aller Aktiven im Alter zwischen 5 und 63 wurde Herdes nun im Rahmen einer kleinen Feier, in der Jugendliche und Kinder ihre Leistungsabzeichen erwarben, mit der Bronzenen Ehrennadel des Hessischen Judoverbands ausgezeichnet.