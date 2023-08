„Es dauert schon viel zu lange“: Glasfaserausbau in Helsa seit Monaten auf Eis – Goetel hält Termine nicht ein

Von: Clara Veiga Pinto

Seit einem Jahr ist in Sachen Goetel-Glasfaserausbau in Helsa und Wickenrode wenig passiert: Lars Vogelsang (Bild) und viele andere Bürger sind sauer. © Pinto, Clara

Während einige Helsaer Ortsteile bereits an das Glasfasernetz der Goetel angeschlossen sind, ist in Helsa und Wickenrode seit einem Jahr wenig passiert.

Helsa – Die Helsaer sind sauer. Während die Ortsteile Eschenstruth, St. Ottilien und die Siedlung Waldhof bereits an das Glasfasernetz der Goetel angeschlossen sind, ist im Kernort Helsa und im Ortsteil Wickenrode seit einem Jahr wenig passiert.

Offene Straßen, kaputte Gehwege und die orangefarbenen Plastikrohre für die Glasfaser zieren mittlerweile den Kernort der Gemeinde Helsa. Schön anzusehen ist das nicht. Doch noch viel schlimmer: „Es ist teilweise gefährlich“, sagt Lars Vogelsang aus Helsa und zeigt auf die Stolperfallen an der B 451, die quer durch den Ort führt.

Goetel in Helsa: Kaputte Straßen belasten Bürger

Was Vogelsang und die anderen Bürger am meisten verärgert: „Die Goetel hält keine Termine ein“, sagt er. Immer wieder würde der Göttinger Telekommunikationsanbieter Anfragen ignorieren und Termine verschieben. Das belastet auch Bürgermeister Andreas Schönemann (SPD). „Es ist zum Verzweifeln“, klagt er.

„Insgesamt dauert das Ganze schon viel zu lange.“ Die Belastung für die Bürger und letztendlich auch für die Gemeinde Helsa durch den Glasfaserausbau sei zu groß. „Zum einen stellen uns die nur notdürftig verschlossenen Querungen in den Straßen und Fußwegen vor große Herausforderungen, da hier immer wieder nachgebessert werden muss. Hinzu kommt aber auch, dass es einfach nicht vorangeht und keiner weiß warum“, erklärt der Bürgermeister. Und: Die Gemeinde Helsa habe seit März keinerlei verlässliche Informationen über die Dauer des Ausbaus im Ortsteil Helsa erhalten.

So sieht es an vielen Ecken in Helsa aus: Nicht wiederhergestellte Straßen gehören mittlerweile dazu. Hier zu sehen: die Schulstraße. © Pinto, Clara

Dass sich der Ausbau so lange verzögert, damit habe die Goetel selbst auch nicht gerechnet, heißt es in einer Mitteilung des Internetanbieters. Drei Straßenquerungen im Ortskern sowie die Querung einer Brücke hätten laut Mitteilung für Änderungen im Zeitplan gesorgt. Von behördlicher Seite sei dem Telekommunikationsunternehmen eine geschlossene Bauweise vorgegeben worden – also eine, bei der nicht die gesamte Straße geöffnet werden und gebohrt werden muss. „Wir haben versucht, dieser Vorgabe nachzukommen, mussten aber feststellen, dass sich die Arbeiten in der Praxis so nicht umsetzen ließen“, teilt Goetel-Pressesprecher Felix Kadèra mit. Das liege unter anderem an den Versorgungsleitungen – etwa an den Gasleitungen der EAM.

„Wenn ein sicheres Bohren nicht möglich ist, müssen wir eine offene Bauweise nutzen“, erklärt Peter Kowalski, Regionalleiter für den Glasfaserausbau in Helsa. „Alle Bauarbeiten in Helsa und Wickenrode, bis auf die Bohrungen, sind abgeschlossen“, teilt Kadèra mit. Die Wiederherstellung der Wege, also die Asphaltierungen, würden allerdings erst realisiert, wenn das Netz fehlerfrei läuft – um eventuelle Fehlerbehebungen zuzulassen, erklärt der Sprecher.

Helsaer müssen weiter auf Glasfaser warten

Mit dem Landkreis Kassel und der Gemeinde Helsa überarbeite Goetel nun noch einmal die Anträge an die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil, um auf offenen Tiefbau in den genannten Bereichen hinzuarbeiten.

Für die Bürger in Helsa heißt es also: weiter warten. „Wir gehen noch einmal in Klärung mit Hessen Mobil, um die Genehmigungen für die offene Bauweise einzuholen“, sagt Kadèra. Sobald die Genehmigungen da seien, könne Goetel die letzten Querungen umsetzen und dann die Kunden in Helsa und Wickenrode online schalten. „Im letzten Schritt werden dann die Oberflächen wiederhergestellt“, heißt es. Wie lange dieser Prozess allerdings noch dauert, sei unklar. (Clara Pinto)