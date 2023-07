Helsa hat das älteste Freibad im Kreis

Von: Sebastian Schaffner

Wettkampf mit dem Kasseler Schwimmverein: Die Nationalsozialisten weihten das Freibad in Helsa am 22. August 1938 ein. © Geschichtsverein Helsa

Erste Schwimmanstalt schon 1899

Vellmar/Helsa – Das älteste Freibad im Landkreis Kassel steht in Helsa. Darauf weist der Geschichtsverein hin. Zuvor hatten wir in unserem Bericht „Fragezeichen bei Freibad“ irrtümlicherweise geschrieben, das Bad in Vellmar (Baujahr 1954) sei das älteste weit und breit.

„Das Helsaer Bad war das erste öffentliche Freibad in Nordhessen mit einer 50-Meter-Bahn und zwei Sprungtürmen“, sagt Gerd Vogelsang, Vorsitzender des Geschichtsvereins. Baubeginn unter den Nationalsozialisten war 1936, eingeweiht wurde das Bad am 22. August 1938 mit Wettkämpfen, an dem auch der Kasseler Schwimmverein teilnahm. „Von Unglücken war man all die Jahre verschont. Bis auf eine Ausnahme: Ein US-Soldat, der Mitte 1945 stationiert war, ist im Bad ertrunken“, sagt Vogelsang. Die erste Sanierung erfolgte 1982. Die Schwimmgeschichte in Helsa reicht sogar bis ins 19. Jahrhundert, wie der Geschichtsverein mit historischen Unterlagen belegt.

Demnach gab es schon 1899 ein privat geführtes Schwimmbad: die Victoria-Bade-Anstalt. Besitzer war ein gewisser Walter Sellnick. Er betrieb in unmittelbarer Nähe eine Fabrik für hölzerne Riemenscheiben und nutzte die Wasserkraft zur Stromerzeugung. Über einen alten Mühlgraben wurde das Wasser aus der Losse zur Fabrik geleitet, um dort eine mit mehr als 90 Pferdekräften arbeitende Turbine mit Wasser zu speisen. „Das war eine kühne Konstruktion“, sagt Gerd Vogelsang. Und eine kühle Konstruktion. Aus zeitgenössischen Unterlagen geht hervor, dass die Temperatur der „Victoria-Bade-Anstalt im Luftkurort Helsa“ 14 bis 18 Grad betrug. Kein Wunder: Das Wasser lief zur Stromerzeugung einmal durch das Bad durch. Sellnick warb seinerzeit mit „fortwährendem Wasserwechsel“.

Das Bad war auch sonst mit modernen Becken nicht zu vergleichen. Es war 100 Meter lang und drei Meter breit. Der Wasserstand betrug 1,20 Meter. Zur Eröffnung am 5. Juni 1899 ist in einem Zeitungsartikel die Rede von einer „Einrichtung, um die uns selbst Kassel beneiden muss.“

Streng geregelt war die Badezeit: Für Frauen war vormittags von 11 bis 12 Uhr und nachmittags von 15 bis 17 Uhr reserviert. Männer hatten mehr Zeit: vormittags von 6 bis 11 und nachmittags von 15 bis 20 Uhr. „Zwei Jahre später war Sellnik pleite und das Bad Geschichte“, sagt Gerd Vogelsang. An der Stelle, wo einst die Victoria-Bade-Anstalt stand, stand später ein Sägewerk, dann der Festplatz. Heute ist der Bereich an der Straße Sportplatzweg mit Einfamilienhäusern bebaut.

Infos beim Geschichtsverein Helsa: Tel. 0 56 05/806 53 55, kontakt@geschichtsverein-helsa.de