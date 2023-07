Helsaer Freibad öffnet Tore: Dorfentwicklung deckte Teil der Sanierungskosten ab

Von: Hanna Maiterth

Nach einer dreijährigen Pause kann das Helsaer Schwimmbad endlich wieder öffnen. © Archiv/nh

Es ist so weit: Nach dreijähriger Pause öffnet an diesem Wochenende das Freibad in Helsa. Erst vor wenigen Wochen konnten die Sanierungsarbeiten beendet werden.

Helsa – „Wir sind froh und glücklich, dass in diesem Jahr der Badebetrieb wieder stattfinden kann“, sagte Bürgermeister Andreas Schönemann (SPD) in der Gemeindevertretersitzung. „Finanziell konnten wir das nur durch die Fördermittel aus der Dorfentwicklung realisieren.“

Besonders glücklich sei die Gemeinde aber über das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder des Fördervereins „Schwimmbad-Helsa“. „Ohne ihren Einsatz gebe es das Freibad Helsa heute vermutlich nicht“, betonte er. 2012 musste die Kommune im Schutzschirm-Verfahren freiwillige Ausgaben streichen. Darunter fiel auch das Freibad. Die Badschließung wurde nur durch das Gründen des Fördervereins verhindert. Seit 2013 öffnet das Freibad nun unter seiner Leitung.

Freibad in Helsa wird geöffnet

Seitdem kümmern sich die Mitglieder mit ihrer Arbeit, die von Januar bis Dezember ansteht, darum, dass das Freibad in den Sommermonaten öffnen kann. 2020 musste das Bad dann erstmals geschlossen bleiben. Grund waren notwendige Sanierungsarbeiten am Becken.

185 000 Euro sind seitdem in die Sanierung des Beckens geflossen. Diesen Betrag segneten die Gemeindevertreter schon 2021 ab. Außerdem profitierte die Gemeinde vom Förderprogramm Dorfentwicklung. Gut 73 Prozent, also 135 000 Euro, wurden darüber finanziert. „Durch die große Fördersumme konnte die Sanierung überhaupt erst gestemmt werden“, sagte Schönemann. „Denn allein hätte die Gemeinde Helsa die benötigten Geldmittel vermutlich nur sehr schwer aufbringen können.“

Bevor der Auftrag vergeben werden konnte, war jedoch unklar, ob das genügt. Denn, so der Bürgermeister: „Zum Zeitpunkt der Beauftragung war noch ungewiss, in welchem Zustand sich der Beton unter der Beckenfolie befand.“ Bis auf einige Stellen sei der dann aber gut in Schuss gewesen.

Verzögerungen bei der Sanierung

Zwischenzeitlich sei es allerdings immer wieder zu Verzögerungen gekommen, die dem Wetter geschuldet waren. „Das Büro agc-Wasser und die Firma PSK-Poolservice Kassel haben besonders unter den gegebenen Umständen aus Sicht der Gemeinde einen guten Job gemacht, wofür wir uns herzlich bedanken.“

Auch der Förderverein setzte wieder alles in den Erhalt des Bades und griff dafür auch in seine eigene Tasche. Denn die Pumpen mussten ebenfalls erneuert werden. Den Mitgliedern gelang es darüber hinaus, Geld aus einem Förderprogramm des Bundes aufzutreiben. Damit konnten dann etwas mehr als 50 Prozent der Kosten gestemmt werden. „Die Gemeinde Helsa wird im Gegenzug einen Investitionszuschuss an den Verein zahlen“, bestätigte Bürgermeister Schönemann erneut die finanzielle Unterstützung an den Verein. Die Geldsumme sei bereits im aktuellen Haushalt berücksichtigt worden. (Hanna Maiterth)