Ohne Handy geht fast gar nichts: Laienspielgruppe Wickenrode führt Komödie zur Kirmes auf

Von: Lutz Herzog

Die Laienspielgruppe aus Wickenrode führt während der Kirmes ein Theaterstück auf. Mit dabei sind: Ruth Klenner (von links), Claudia Söder, Petra Helmke und Marion Funk. © Lutz Herzog

„Zum Teufel mit der Handysucht“ heißt das neue Stück der Laienspielgruppe Wickenrode. Aufführen wird sie es bei der Wickenröder Kirmes am Samstag, 19. August.

Helsa – „Das könnt ihr doch nicht machen“, ruft entsetzt der Enkel in den Raum, als er erfährt, dass der Familienrat beschlossen hat, alle Handys einzusammeln und wegzuschließen – und das für ganze zwei Wochen.

Die turbulenten Ereignisse, die sich durch diesen Verzicht ergeben, sind Inhalt der Komödie „Zum Teufel mit der Handysucht“, die die Laienspielgruppe Wickenrode bereits seit Februar probt. Großer Auftritt ist im Rahmen der Wickenröder Kirmes am Samstag, 19. August um 14 Uhr im Festzelt bei freiem Eintritt.

In der Wohnzimmerkulisse, die Werner Schröder, einer der Darsteller, in den Jugendräumen des Dorfgemeinschaftshauses gebaut hat, treffen sich die zehn Laiendarsteller einmal pro Woche, um das Stück einzuüben. „Es hat ja auch etwas Aktuelles“, sagt Gitta Brede, die die Fäden in Hand hält. „Die zwischenmenschliche Kommunikation wird immer weniger“. Das war auch der Grund, warum es in dem Stück zu dieser drastischen Maßnahme kommt. Aber es stellt die Familienmitglieder auch vor große Herausforderungen.

Theaterstück bei der Wickenröder Kirmes

Die Männer wollen zu einem Fußballspiel nach München fahren, die Frauen eine Tour zum Edersee unternehmen und es geht um eine Verabredung mit einem Unbekannten aus dem Internet, die für beide Beteiligten zu einer Überraschung wird – alles muss jetzt irgendwie ohne Handy organisiert werden. Aber auch Neues wird entdeckt.

Bei der Suche nach den Handys stoßen die Enkel auf ein altes Quartettspiel und fangen begeistert an zu spielen – ganz ohne Handy. Innerhalb des Stückes kommt es zu lustigen Dialogen, die aber auch zum Nachdenken anregen. In der ein oder anderen Situation werden sich wahrscheinlich viele Zuschauer wieder finden.

Wie die geplanten Vorhaben letztlich ausgehen, und welche Erkenntnisse aus dem Handyverzicht gezogen werden, erfahren die Zuschauer nach rund einer Stunde Spielzeit. (Lutz Herzog)