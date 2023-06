Straffer Zeitplan: Neue Pächter wollen „König von Preußen“ in Helsa ab 2024 übernehmen

Von: Theresa Novak

Packen regelmäßig mit an und sorgen dafür, dass der König von Preußen bald als Gasthof mit Fremdenzimmern verpachtet werden kann: Manfred Schröder (hinten links), Rainer Huss (daneben), Peter Themann (davor, von links) , Regina Müller, Christa Barchfeld, Wilfried Queiser, Michael Drube, Uwe Pfaff (vorn) , Margret Noll, Ingo Schmidt und Jürgen Scholz vom Verein für Denkmalpflege. © Theresa Novak

Der Verein für Denkmalpflege Helsa, der seit über einem Jahrzehnt in Eigenleistung den „König von Preußen“ renoviert, muss sich nun beeilen.

Helsa – Zeit ist ein wesentlicher Faktor, der Bauherren oft im Nacken sitzt. Der Verein für Denkmalpflege Helsa, der seit über einem Jahrzehnt ehrenamtlich und in Eigenleistung den „König von Preußen“ renoviert, kann davon ein Lied singen. Denn jetzt wird‘s ernst. Ein Pächter-Duo will den Landgasthof mit Fremdenzimmern an der Berliner Straße übernehmen.

„Wir müssen jetzt also bis Mitte nächsten Jahres fertig werden“, sagt Architekt Jürgen Scholz, der Vorsitzender des Vereins für Denkmalpflege ist. „Das ist ein sehr straffer Zeitplan, aber wir sind guter Dinge.“

Der Verein saniert den König von Preußen seit über zehn Jahren. Einmal, manchmal zweimal pro Woche, trifft sich der harte Kern zum Arbeitseinsatz. „Wir können eigentlich fast alles selbst“, sagt Scholz. Arbeiten an Heizung, Dach, an Sanitäranlagen – alles kein Problem, es dauert eben nur.“

König von Preußen: Verein renoviert Haus

Und es kostet. „Wir haben einen Finanzbedarf von etwa 700 000 Euro, um alles umzusetzen, was wir bis zur Übergabe an die Pächter fertig haben wollen“, sagt Scholz. „Ohne Eigenleistung wären wir sicher bei über einer Million Euro.“

Für die professionelle Küche veranschlagt der Verein allein etwa 150 000 Euro, weitere Kosten entstehen für die Möblierung der Fremdenzimmer, den Einbau eines Fahrstuhls, die Renovierung der Sanitäranlagen, die Verlegung des Fußbodens und den Einbau neuer Türen. Im Außenbereich wird sich ebenfalls noch etwas tun, aber wichtiger seien erst mal die Arbeiten innen.

So sah der „König von Preußen“ früher aus. Daneben war eine Tankstelle. Das wurde im Jahr 1937 aufgenommen. © Geschichtsverein Helsa

Das Geld für all das kommt von der Bank. „Wir haben als Verein einen Kredit aufgenommen, den wir dann durch die Pachteinnahmen wieder abzahlen“, sagt Scholz.

Wer die zukünftigen Pächter sind, will der Verein für Denkmalpflege noch nicht verraten. Beide seien noch in anderen Jobs und müssten noch ein paar Dinge klären, bevor sie mit ihrem Plan, den König von Preußen zu pachten, an die Öffentlichkeit gehen wollen. Nur so viel: „Der eine ist Koch, der andere Eventmanager. Wir hatten schon beim ersten Gespräch ein gutes Gefühl und sind sicher, dass in Zukunft alles gut klappen wird“, sagt Scholz. Mit den Interessenten sei eine Absichtserklärung unterzeichnet worden, man stehe „kurz vor dem Pachtvertrag“.

Dass überhaupt jemand für den König von Preußen gefunden wurde, sei großes Glück, nachdem sich der vorige Pächter aus gesundheitlichen Gründen von dem Projekt zurückgezogen hat. Dieser hatte den Biergarten schon zwei Sommer bewirtschaftet und sollte später, wenn auch innen alles fertig ist, den ganzen Gasthof mit Zimmervermietung übernehmen. „Dass das nicht geklappt hat, war erst mal ein Rückschlag. Pächter für so ein Objekt gibt es ja nicht wie Sand am Meer.“

Neuer Pächter: Verein steht kurz vor Vertrag

Beim Tag des Denkmals im September vergangenen Jahres nahm dann alles seinen Lauf. „Wir kamen mit einem Gast ins Gespräch und erzähltem ihm, dass unser ursprünglicher Plan nichts wird“, erinnert sich Scholz. „Dieser stellte dann den Kontakt zu den Interessierten her, die jetzt unsere neuen Pächter werden sollen.“

Damit alles pünktlich fertig wird, freut sich der Verein für Denkmalpflege auch immer über neue Mitstreiter und Helfer. Die Ehrenamtlichen treffen sich jeden Montag und jeden zweiten Mittwoch zum Arbeitseinsatz, manchmal auch samstags. „Unser jüngster Helfer ist 6 Jahre alt, der älteste über 80“, sagt Scholz.

Bei ihren Umbauarbeiten achten die Vereinsmitglieder auch darauf, möglichst energetisch zu sanieren. „Zwei Luftwärmepumpen, eine Solewärmepumpe, Fotovoltaik und Solarthermie – wir wollen, dass das Gebäude möglichst autark ist, in den Bereichen, in denen es eben geht“, sagt Scholz abschließend. (Theresa Novak)