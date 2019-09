HNA Wiesn: Besucher schätzen Musik, Bier und Atmosphäre auf der Knallhütte

Kristina Heyer (22, Fuldabrück) ist zum zweiten Mal auf der Wiesn, „weil es so gut war“, sagt sie.

Die HNA Wiesn lockte wieder zahlreiche Gäste in die Knallhütte - alle korrekt gekleidet in Lederhose und Dirndl. Wir haben uns mal umgesehen.

Kassel/Baunatal – „Es war heute eine Mega-Stimmung“, sagt Verena Boll aus Ahnatal. Sie hat den Abend der HNA-Wiesn auf der Knallhütte in Baunatal mit ihren sechs Freundinnen richtig genossen. Und Verena hat nicht nur gefeiert, sondern hat auch noch Ausdauer und Kraft bewiesen.

Beim Wettbewerb Bierkrug-Stemmen hat sie am längsten durchgehalten. Der Arm habe ihr am Ende richtig wehgetan, gibt sie mit einem Lächeln im Gesicht zu. Zuvor – und das hat der Ahnatalerin schon den Respekt der 1500 Gäste im Festzelt eingebracht – hat sie auf der Bühne die Maß Bier in weniger als einer Minute getrunken.

O’ zapft is mit Bier aus der Hütt-Brauerei

+ Sebastian Krätke (33, Kassel) lobt das Wiesn-Bier von Hütt. „Das ist super gebraut“, sagt er. © Dieter Schachtschneider Damit lag sie in dem Wettkampf schon vorn. Das Wiesn-Bier hat nur einen kurzen Weg der Anlieferung ins Zelt zurückgelegt. Gebraut wird es in der benachbarten Hütt-Brauerei. „Das Bier schmeckt gut“, lobt beispielsweise Besucher Sebastian Krätke aus Kassel. „Das ist super gebraut“. Worte, die Brauereichef Frank Bettenhäuser gerne hört. Gemeinsam mit Wiesn-Wirt Dominik Hübler, HNA-Geschäftsführer Herbert Siedenbiedel und HNA-Chefredakteur Andreas Lukesch hat Bettenhäuser zuvor das erste Fass angestochen. O’ zapft is.

Dass die Party am ersten Abend so toll ist, ist auch ein Verdienst der Dorfrocker. Die Band aus Unterfranken ist beliebt bei den Nordhessen. Das spüren alle im großen Zelt. Den Hit der drei Brüder „Ich bin a Dorfkind und darauf bin i stolz“ kann beinahe jeder mitsingen. „Die Dorfrocker, da sind wir heiß drauf“, sagt Sebastian Krätke. Und Begleiterin Melanie Neurath ergänzt: „Es ist einfach supi.“

Die Dorfrocker sind begeistert von der Wiesn und sorgen für Stimmung

Dorfrocker Tobias gibt die Komplimente an die Festgäste zurück. „Es ist Donnerstag und die Stimmung ist riesig“, sagt er. Die Band muss es wissen. Derzeit sind Markus, Philipp und Tobias nämlich auch im Gasthaus „Bierkönig“ auf Mallorca sehr gefragt. „Allein in der nächsten Woche treten wir dreimal da auf“, verrät Markus.

Verena Boll will auch im nächsten Jahr zur Kasseler Wiesn kommen (24. bis 26. September). Mit ihrem Durchhaltevermögen beim Bierkrug-Stemmen hat sie schon mal die Tickets für den Besuch 2020 gewonnen.

Am Samstagabend geht die HNA Wiesn in der Knallhütte mit der Partyband X-tra zuende.

Der Termin für die 5. HNA Wiesn 2020 steht bereits: gefeiert wird vom 24. bis 26. September - und Tickets gibt es dafür bereits ab sofort.