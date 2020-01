Der Bedarf an Plätzen in Krippen und Kindergärten ist auch im Altkreis Kassel im vergangenen Jahr gestiegen. Überall wird gebaut.

In fast allen Kommunen im Speckgürtel von Kassel ist der Bedarf an Plätzen in den Kindergärten und Krippen gestiegen.

Kreis Kassel – Oft kommen die Verwaltungen kaum hinterher, so schnell neue Plätze zu schaffen. Wir geben einen Überblick, wie es in den Kommunen aussieht und was in den kommenden Jahren geplant ist.

Ahnatal

Anfang 2019 eröffnete das Kinderhaus Ahnatal am Kammerberg. Dort können 36 Kinder betreut werden. Eine weitere Krippe in freier Trägerschaft ist das Montessori-Kinderhaus Blumenwiese mit 25 Plätzen. Doch dessen Zukunft ist ungewiss. Das Kinderhaus muss seine Räume verlassen und sucht nach einem neuen Haus. Zusätzlich gibt es drei kommunale Kindergärten, die Platz für 362 Kinder bieten. Die Gemeinde hat vor Kurzem ein Standortkonzept für die Ahnataler Kindergärten vorgelegt. Der Kindergarten in Heckershausen soll demnächst erweitert und modernisiert werden.

Baunatal

Insgesamt gibt es 22 Einrichtungen in Baunatal – 16 davon in städtischer und 6 in freier Trägerschaft. 1648 Plätze stehen zur Verfügung. Aber es wird auch gebaut. Die Kita Muhküfchen der Awo Nordhessen, in der Kinder bis drei Jahre betreut werden, ist bisher in Containern der Stadt auf dem Areal der Kita Leiselfeld untergebracht. Dieses Provisorium hat im Sommer ein Ende. Die Awo baut am Hang zwischen ihrem Altenzentrum Goldacker und der Altenritter Straße eine Krippe mit 36 Plätzen für drei Kleinkinder-Gruppen.

Espenau

In Espenau gibt es derzeit zwei kommunale Einrichtungen, in denen es jeweils eine Krippen- und zwei Kitagruppen gibt. Insgesamt hält die Gemeinde hier 189 Plätze vor. Zusätzlich betreibt das Deutschen Rote Kreuz eine Kinderkrippe in Mönchehof, die 2018 eröffnet wurde. Hier stehen 24 Plätze zur Verfügung.

Fuldabrück

In Fuldabrück gibt es drei Kindergärten mit 400 Plätzen für Kinder ab zwei Jahren. Geplant ist ein Neubau in Dörnhagen, in dem sechs altersgemischte Gruppen unterkommen. Derzeit gibt es in dem Ortsteil zwar auch schon sechs Gruppen, durch den Neubau wird jedoch erreicht, dass in dem jetzigen alten Gebäude zwei Krippen-Gruppen für unter Zweijährige errichtet werden können.

Fuldatal

In Fuldatal gibt es fünf Kindertagesstätten in den Ortsteilen sowie eine Krippe in privater Trägerschaft in Ihringshausen. Für Kinder ab dem ersten bis zum dritten Lebensjahr stehen 50 Plätze bereit. Für Kita-Kinder ab 22 Monaten gibt es ab Januar insgesamt 530 Plätze.

In Ihringshausen wurde im vergangenen Jahr als Übergangslösung eine Containeranlage im Baugebiet „Auf der Treber“ mit Platz für bis zu 40 Kinder in Betrieb genommen, bis dort im August die neue Kita „An den Lindenbäumen“ eröffnet wird. Drei Kita- und drei Krippengruppen für bis zu 111 Kinder werden hier Platz finden. In Rothwesten wird eine Containeranlage als Nebenstelle der Kita Hummelnest mit zwei Gruppen und bis zu 40 Kindern eröffnet.

Helsa

Die Gemeinde unterhält derzeit drei Kindertagesstätten mit 175 Plätzen für Kinder ab drei Jahren und insgesamt 24 Krippenplätze für Kinder ab einem Jahr. In Planung ist eine weitere Krippengruppe in Eschenstruth, und eine Gruppe für ältere Kinder, ebenfalls in Eschenstruth. Seit Kurzem gibt es auch eine Waldkita für 15 Kinder.

Kaufungen

Die Gemeinde betreibt sieben Kitas mit 20 altersübergreifenden Gruppen und 5 Krippengruppen. Die Kommune Kaufungen betreibt zusätzlich eine Kita als privater Träger. Insgesamt gibt es 585 Plätze für Krippen- und Kita-Kinder. Ob die Kita Eulennest erweitert wird, entscheidet sich in diesem Jahr.

Lohfelden

In Lohfelden gibt es sechs Kindertagesstätten. Rund 653 Betreuungsplätze, davon 78 für Krippenkinder, stehen zur Verfügung. Der ehemalige ASB-Hort für die Kinder der Regenbogenschule wurde im vergangenen Jahr für die Betreuung von Kindern umgebaut. Zwei Räume bieten dort jetzt Platz für 50 Kindergartenkinder.

Nieste

In Nieste gibt es eine Kindertagesstätte (Niester Riesen) mit insgesamt 111 Plätzen. Davon sind 24 Krippenplätze. Geplant ist, Außenanlagen in der Gemeinde weiter auszugestalten, die von den Kindern der Kita, der Grundschule und auch den Jugendlichen der Jugendpflege genutzt werden.

Niestetal

In Niestetal wird auf den wachsenden Bedarf reagiert. Der Neubau des nunmehr siebten kommunalen Kindergartens ist bereits in Planung. Er soll Anfang 2022 mit sechs Gruppenräumen in Betrieb gehen und Platz für 125 Kinder bieten. Aktuell verfügt Niestetal über sechs kommunale Einrichtungen mit etwa 36 Krippenplätzen ab dem zehnten Lebensmonat sowie knapp 550 Kindergartenplätzen ab dem 22. Lebensmonat bis zum Schuleintritt.

Schauenburg

In Schauenburg gibt es insgesamt sechs Kitas mit derzeit 20 Gruppen für 461 Kinder. Ein Anbau an den Kindergarten in Breitenbach mit 25 Plätzen ist bereits im Bau. 2020 soll auch Hoof zwei neue Kita-Gruppen bekommen, und zwar auf dem Parkplatz der Kita Regenbogen. Geprüft werden derzeit auch Möglichkeiten der Kitaerweiterung im Ortsteil Elgershausen, wo sich alles aber noch in der Planungs- beziehungsweise Projektphase befindet.

Söhrewald

In Söhrewald gibt es zwei Kindertagesstätten, die insgesamt 150 Plätze bieten. Außerdem gibt es eine Kinderkrippe für die Ein- und Zweijährigen mit 24 Plätzen. Derzeit gibt es keine Neu- oder Ausbaupläne.

Vellmar

Auch in Vellmar platzen die Kindergärten aus allen Nähten. Gerade erst wurde die neue Krippe in Obervellmar eröffnet, schon sind zwei weitere Einrichtungen in Vellmar-West und Niedervellmar geplant. Obwohl es in Obervellmar nun eine Krippe mit zwei Gruppen gibt, betreibt die Stadt weiterhin Containeranlagen in Obervellmar, Vellmar-West und auf dem Festplatz als Außenstelle der Kita-Stadtmitte.

Aktuell stehen laut Stadtverwaltung zudem 20 Kinder auf der Warteliste. In der Stadtmitte wird derzeit gebaut. Dort entsteht in der Aue eine Kindertagesstätte, die ab Anfang 2020 bis zu 100 Kinder in vier Gruppenräumen beherbergen soll. Derzeit gibt es sechs Kindertagsstätten (drei davon mit Krippenbetreuung) und zwei Krippen, in denen aktuell 615 Kinder betreut werden, davon 71 Krippenkinder.