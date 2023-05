Sonntag ist Schwimmabzeichentag: In diesen Bädern im Landkreis können Wasserratten ihr Talent beweisen

Wer schon immer mal ein Schwimmabzeichen machen wollte, hat am Sonntag in einigen Bädern im Landkreis Kassel die Möglichkeit dazu.

Kreis Kassel – Die DLRG veranstaltet am 21. Mai den bundesweiten Schwimmabzeichentag. Auch im Landkreis werden bei dieser Aktion die Abzeichen Bronze, Silber und Gold sowie das Seepferdchen abgenommen. Anmelden muss man sich nicht. Ein Überblick über die teilnehmnden Bäder:



Fuldatal

Los geht’s in Fuldatal ab 13 Uhr im Waldschwimmbad. Bis um 18 Uhr nimmt die DLRG dort die Abzeichen ab.



Vellmar

In Vellmar findet der Schwimmabzeichentag von 10 bis 16 Uhr auf zwei Bahnen des Hallenbades statt.



Baunatal

Auch der Aqua Park beteiligt sich am DLRG-Aktionstag: Von 14 bis 17 Uhr stehen Ehrenamtliche und Übungsleiter der Baunataler DLRG am Beckenrand, um die Abzeichen abzunehmen.



Lohfelden

In Lohfelden ist nicht nur der Schwimmabzeichentag ein Höhepunkt – Sonntag ist Eröffnungstag. Von 13 bis 18 Uhr können sich Schwimmer prüfen lassen. Dabei legt die DLRG ihren Fokus auf das Seepferdchen, Bronze und Silber.



Immenhausen

Auch im Immenhäuser Freibad können Badegäste ihr Abzeichen ab 8 Uhr bekommen. Dafür bekommt das Bad Unterstützung der DLRG.



Ehlen

Von 11 bis 16 Uhr gibt es auch in Ehlen Abzeichen für die Schwimmer. Ein buntes Rahmenprogramm wird den Tag abrunden.



Seepferdchen, Bronze, Silber und Gold: So bekommt man die Schwimmabzeichen

Das Seepferdchen ist genau genommen kein Schwimmabzeichen. Um den Aufnäher zu erhalten, müssen Kinder die Baderegeln kennen, vom Beckenrand springen und anschließend 25 Meter schwimmen. Auch das Heraufholen eines Rings aus schultertiefem Wasser ist Pflicht.

Für das Bronzeabzeichen wird ein Sprung kopfwärts vom Beckenrand sowie ein Sprung vom Startblock gefordert. Prüflinge müssen 200 Meter in 15 Minuten schwimmen (150 Meter in Bauch- oder Rückenlage, 50 Meter in anderer Lage) und einen Ring aus zwei Metern Tiefe holen.

Wer das Silberabzeichen haben möchte, muss vom Beckenrand sowie vom 3-Meter-Brett springen und in 20 Minuten 400 Meter schwimmen (300 Meter in Bauch- oder Rückenlage, 100 Meter in anderer Lage). Auch Tieftauchen und zehn Meter Streckentauchen stehen auf dem Programm.

Für Gold müssen Anwärter Kenntnisse in der Rettung haben. Außerdem: Springen, 800 Meter schwimmen (30 Minuten), 25 Meter Kraul-, 50 Meter Brust- und 50 Meter Rückenschwimmen, 10 Meter Strecken- und dreimal Tieftauchen sowie 50 Meter Transportschwimmen.

Das Schnorcheltauchabzeichen stellt die Vorstufe zur Gerätetauchausbildung dar. Anwärter müssen 12 Jahre alt sein, das Bronzeabzeichen haben und mit Flossen schwimmen können. Auch das Strecken- und Tieftauchen und eine Herz-Lungen-Wiederbelebung simulieren ist Pflicht. (Clara Pinto)