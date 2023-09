Ines Wagner ist die erste Klimaschutzmanagerin der Stadt Kassel

Von: Sebastian Schaffner

Teilen

Erstellt für Vellmar ein Klimaschutzkonzept: Ines Wagner, hier an der Bus- und Tram-Haltestelle „Vellmar Stadtmitte“. Die 34-Jährige war zuvor vier Jahre Klimaschutzmanagerin in Paderborn. © Sebastian Schaffner

Die Stadt Kassel bekommt ihre erste Klimaschutzmanagerin. Ines Wagner will Vellmar energieeffizienter machen. Außerdem bietet sie kostenlose Beratung für Hausbesitzer.

Vellmar – Ines Wagner soll in Vellmar etwas schaffen, das es noch gar nicht gibt: ein Klimaschutzkonzept für die Stadt. Die 34-Jährige aus Limburg/Lahn ist seit Juli Vellmars erste Klimaschutzmanagerin. Ihr Vertrag ist vorerst auf zwei Jahre befristet. Gefördert werden ihre Stelle und das Konzept vom Bund.

„Das Klimaschutzkonzept wird dabei helfen, das Ziel zu erreichen, bis 2045 treibhausgasneutral zu sein“, sagt Wagner, die zuvor vier Jahre lang Klimaschutzmanagerin in Paderborn war.

Die Bundesregierung hatte mit der Änderung des Klimaschutzgesetzes die Klimaschutzvorgaben verschärft und das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 verankert.

Grundsätzlich gebe zwei Szenarien, sagt Wagner: Das Trendszenario, wenn alle so weitermachen wie bisher, und das Klimaschutzszenario, das aufzeigt, wie die Stadt das angepeilte Ziel auch wirklich 2045 schaffen kann. Ein solches Szenario wird nun in Kooperation mit einem darauf spezialisiertem Ingenieurbüro erstellt.

Basis des Klimaschutzkonzepts sei dann die Treibhausgasbilanz der Stadt. „So eine Bilanz gibt es auch noch nicht“, sagt Wagner. Die Bilanz könnte Anfang 2024 fertig sein, sagt sie. Dann plant sie eine Informationsveranstaltung für die Vellmarer Bevölkerung. „Die Bürger können sich einbringen.“ Es sei schließlich nicht das Ziel, dass die Stadt ein Klimaschutzkonzept festlege, „es geht vielmehr darum, dass möglichst viele Menschen Klimaschutz für sich entdecken und mitmachen“, sagt Ines Wagner, die erst Umwelt- und Betriebswirtschaftslehre und dann Nachhaltiges Wirtschaften an der Uni Kassel studiert hat. Nordhessen habe es ihr angetan, erzählt sie. Selbst, als sie in Paderborn arbeitete, sei sie von Kassel gependelt – mit dem Zug. Ein Auto hat die Klimaschutzmanagerin nicht.

Steht das Klimaschutzkonzept, soll es die Entscheidungsgrundlage für die Stadt bilden, eine Klimaschutzstrategie zu entwickeln. „Ein Schwerpunkt wird sein, einen höheren Sanierungsstand zu erreichen, um so das Energieeffizienzlevel anzuheben“, sagt Wagner mit Blick auf Vellmars Gebäude, nachdem sie sich in den ersten Wochen einen ersten Überblick im Stadtbild verschafft hat. In Sachen ÖPNV sei Vellmar beispielsweise schon gut aufgestellt, „zumindest die Stadtmitte“. Mittelfristig will sie sich auch dafür einsetzen, den Radverkehr und die E-Mobilität in Vellmar zu stärken.

Ebenfalls stark macht sie sich für einen Klima-Check, den die Stadt Vellmar in Kooperation mit der Landes-Energie-Agentur Hessen von Oktober bis Dezember Besitzern von Ein- und Zweifamilienhäusern bis Baujahr 1999 kostenfrei anbietet. Qualifizierte Energieeffizienzexperten beraten dabei zur Heizungstechnik, zum baulichen Wärmeschutz und zu den Einsatzmöglichkeiten erneuerbarer Energien. Die Auftaktveranstaltung zur Energieberatung findet am Mittwoch, 6. September, im großen Sitzungssaal des Rathauses statt. Beginn ist um 19 Uhr. (Sebastian Schaffner)

Mehr Infos bei Ines Werner, Tel. 05 61 / 82 92 30 11, Mail: klimacheck@vellmar.de