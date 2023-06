Streng geschützter Turmfalke für 2000 Euro im Internet angeboten

Von: Marie Ries

Der Turmfalke ist in Deutschland ein streng geschützter Greifvogel. Im Kreis Kassel wurden Ermittler nun durch ein Angebot im Internet auf einen Vogel dieser Art aufmerksam.

Kassel – Im Kreis Kassel wurde bei einer Wohnungsdurchsuchung ein unter Artenschutz stehender Greifvogel gefunden. Nach Angaben der Polizei am Donnerstag (22. Juni) war der Turmfalke für 2000 Euro im Internet zum Verkauf angeboten worden. Ein Tierschutzverein hatte einen Hinweis auf die Online-Anzeige beim Regierungspräsidium Kassel eingereicht.

Bei einer Durchsuchung wurde der Falke in einem Käfig auf dem Balkon einer Wohnung gefunden

Bei der Wohnungsdurchsuchung in Hofgeismar am Dienstag seien die Beamten auf den Falken gestoßen, der sich in einem Käfig auf dem Balkon einer Familie befunden habe. Die Familie gab an, dass der Vogel ihnen zugeflogen sei, wie die Polizei mitteilte.

Der gesuchte Falke wurde bei einer Wohnungsdurchsuchung in Hofgeismar in einem Käfig aufgefunden. © Polizeipräsidium Nordhessen

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Turmfalke mindestens zwei Wochen lang in dem kleinen Käfig eingesperrt war. Ein zurate gezogener Experte befand das etwa zweijährige männliche Tier für gesund. Jedoch gab er weiterhin die Einschätzung ab, dass der Greifvogel zur aktuellen Jahreszeit möglicherweise mit der Aufzucht von Jungtieren beschäftigt gewesen sein könnte, bevor er eingesperrt wurde.

Verantwortlicher für das Einsperren des Turmfalken im Kreis Kassel bisher unklar

Unklar sei laut Polizei bisher, wer den Turmfalken zum Verkauf eingesperrt hat und somit als Tatverdächtiger wegen Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz geführt wird. Die Ermittlungen dazu dauern derzeit noch an. Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet es unter anderem, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen oder zu töten. Zu diesen besonders geschützten Arten zählen auch Vögel wie der Storch. Ein Verstoß gegen das Gesetz kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden.

Turmfalken sind nach Angaben des Naturschutzbunds Deutschland die in Europa am weitesten verbreitete Falkenart. Die Männchen sind im Durchschnitt etwa 34,5 Zentimeter groß, die Weibchen mit 36 Zentimetern im Schnitt etwas größer. Auf Beutejagd gehen Turmfalken teils mehrere Kilometer von ihren Nistplätzen entfernt.