Fachkräfte gezielt aus Nordhessen

Mitarbeiter finden: Rund 450 regionale Unternehmen nutzen das Portal

Die Plattform Karriere Nordhessen bringt Bewerber und Unternehmen zusammen.

„Das Ziel von Karriere Nordhessen ist es, eine ganzheitlich konzipierte Plattform für die Region zu bieten, um die Bewerber aus der Region, ob nun Fachkräfte, Azubis und dualen Studiengängern und die Unternehmen der Region zusammenzubringen. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen haben oft das Problem, wenn diese im B2B Geschäft tätig sind, dass sie nicht unbedingt auf dem Radar vieler Suchenden sind, obwohl sie attraktive Arbeitgeber sind und tolle Jobs und Ausbildungen anbieten“,erklärt Sören Mützky, Geschäftsführer und Mitgründer von Karriere Nordhessen.

Auf der Bewerberseite bietet die Plattform einen zentralen Überblick:

• Welche Karrieremöglichkeiten habe ich?

• Was wird mir geboten?

• Welche Unternehmen sind überhaupt in meiner Region ansässig?

Für die Arbeitgeber stellt Karriere Nordhessen ein lebendiges und vielfältiges Tool zur Verfügung. Hier haben Unternehmen die Möglichkeit, gezielte und attraktive Ansprachen an potenzielle Bewerber zu richten – „Stichwort Arbeitgeber-Marketing beziehungsweise Employer-Branding und so dient der Unternehmensauftritt auch als Brücke zur eigenen Website“, erklärt Sören Mützky weiter.

Diese Lösung ist auch wirtschaftlich interessant, da Unternehmen im Rahmen einer Flatrate das gesamte Jahr über beliebig viele Stellenanzeigen schalten und parallel dazu das ganze Jahr über mit einem ausführlichen Unternehmensporträt präsent sein können. Dies ermöglicht modernes Arbeitgeber-Marketing mit regionalem Fokus, ohne versteckte Zusatzkosten. Der Festpreis bietet Planungssicherheit. Zusätzlich haben Unternehmen die Möglichkeit, die Zugriffe auf ihre Stellenangebote und somit ihre Sichtbarkeit in der Region in ihrem persönlichen Statistikbereich auszuwerten.

Gewinnung neuer Nachwuchs- und Fachkräfte

Karriere Nordhessen arbeitet inzwischen auch mit verschiedenen Verbänden zusammen, darunter der Arbeitgeberverband HESSENMETALL und der Unternehmerverband Nordhessen. Jürgen Kümpel, Geschäftsführer im Haus der Arbeitgeberverbände Nordhessen, erklärt die Kooperation: „Die Suche nach geeigneten Fachkräften wird für unsere heimischen Unternehmen zunehmend zur Herausforderung. Mit der Webseite „Karriere-in-Nordhessen.de“ haben unsere Betriebe nun einen regionalen Kanal zur Gewinnung neuer Nachwuchs- und Fachkräfte. Die Fokussierung auf Nordhessen ist neu und stellt ausschließlich die Betriebe der Region in den Mittelpunkt.“

Auch die Wirtschaftsförderung Werra-Meißner ist langjähriger und unterstützender Partner von Karriere Nordhessen. Sie nutzt die Plattform ebenfalls zur eigenen Personalgewinnung. Dr. Lars Kleeberg, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, betont: „Wir konnten bereits erfolgreich offene Stellen über dieses Tool besetzen. Karriere Nordhessen ist jedoch mehr als ein Jobportal, und das Team von Karriere Nordhessen ist mehr als ein Dienstleister für uns. Die vielfältigen Funktionen in Verbindung mit den sozialen Medien und der regionalen Fokussierung helfen uns nicht nur dabei, Fachkräfte aus der Region zu gewinnen, sondern auch die Unternehmen, insbesondere kleinere Betriebe in der Mitte Deutschlands bekannter zu machen. Daher können wir es bedenkenlos an andere Unternehmen jeglicher Größe weiterempfehlen.“

