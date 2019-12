Jung-Landwirte aus der Region protestieren gegen Agrarpaket des Bundes

Der Satz „es ist ja auch unsere Zukunft“ fällt im Gespräch mit den drei jungen Landwirten aus der Region immer wieder.

Philipp von Dalwig (28) aus Hoof, Lukas Bollerhey (26) aus Martinhagen und Henning Schweinebraden (27) aus Besse waren bei den Landwirte-Demos unter anderem in Bonn und Wiesbaden dabei. Mit Traktor und Stimme haben sie gegen das geplante Agrarpaket der Bundesregierung protestiert. Sie sehen damit ihre Existenzen gefährdet.

Er habe anlässlich der Demo in Wiesbaden gelesen, Landwirte wollten mehr Pflanzenschutzmittel einsetzen und Gülle fahren, berichtet Henning Schweinebraden. „Das wollen wir genau nicht“, sagt er. Und Philipp von Dalwig ergänzt: „Wir Landwirte leben und arbeiten in der Natur. Der Boden ist unser Kapital. Deshalb müssen wir schon sorgfältig damit umgehen.“

Kosten steigen an

Viele junge Landwirte seien in Wiesbaden gewesen, berichtet von Dalwig, „weil das unsere Zukunft betrifft“. Der 28-Jährige leitet den Betrieb des Hoofer Landwirts Burkard von Kieckebusch mit Ackerbau (Getreide, Raps, Mais und Zuckerrüben) sowie Strom- und Wärmeerzeugung durch Biogas. „Ich bin Angestellter in diesem Betrieb. Mein Job hängt also auch daran“, betont von Dalwig mit Blick auf eine Verschärfung des Umwelt- und Tierschutzes. Durch die geplanten Verschärfungen stiegen die Kosten enorm an, dann bliebe kein Ertrag mehr übrig.

Betroffen seien aber nicht nur die Existenzen der Landwirte und der Angestellten selbst, sagt Henning Schweinebraden. Rund zehn Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland seien abhängig von der Landwirtschaft.

Ein regionales Beispiel

Als ein Beispiel aus der Region für eine Überregulierung durch die 2017 schon einmal verschärfte Düngemittelverordnung nennen die Landwirte die Einstufung des Gebietes um die Quelle Glissborn bei Gudensberg als roter Bereich. Dort wurden über 50 Milligramm Nitrat pro Liter festgestellt.

Zunächst sei das betroffene Gebiet mit Einschränkungen für die Landwirtschaft auf 60 Hektar um die Quelle festgelegt worden, berichtet Lukas Bollerhey. Inzwischen sei der rote Bereich auf 6000 Hektar um die Quelle vergrößert worden. Zahlreiche Höfe seien nun betroffen. Völlig unklar sei aber, ob die Überschreitung der Werte überhaupt an den Landwirten liege, sagt Schweinebraden.

Um den Ursachen für eine erhöhte Belastung auf die Spur zu kommen, schlagen die drei Jung-Landwirte eine bessere Kooperation zwischen den Einrichtungen, die in der Wassergewinnung arbeiten, und den Bauern vor. Immerhin, betont Burkard von Kieckebusch, seien die Einzugsgebiete nicht nur durch die Landwirtschaft, sondern auch durch den Forst und durch Siedlungen belastet.

Einkauf verlagert sich

Die Landwirte warnen vor den Folgen einer übermäßigen Verschärfung der Richtlinien in Deutschland. Dann verlagere sich der Einkauf der Ware in großen Mengen auf das Ausland. Dort seien die Standards wesentlich geringer. Die Käfige für die Massentierhaltung von Legehennen seien wegen eines Verbots in Deutschland hier abgebaut worden, sagt Philipp von Dalwig. Dieselben Käfige seien dann aber in Polen und der Ukraine wieder aufgebaut worden. Und genau dort kauften viele Unternehmen jetzt die Eier günstig ein.

Damit kommen die drei Landwirte auf die Qualität der Produkte von deutschen Höfen zu sprechen. Die Ausbildung junger Leute sei hier besonders gut, sagen sie. „Wir haben hochqualifizierte Landwirte in den Betrieben“, so von Dalwig. Lukas Bollerhey bringt es auf den Punkt: „Und nur, was hier produziert wird, kann auch hier kontrolliert werden.“

Insekten- und Umweltschutz

In seinem Agrarpaket plant der Bund schärfere Vorgaben zum Insekten- und Umweltschutz sowie eine weitere Dünge-Beschränkung zum Schutz des Grundwassers. Und so lautet der Vorwurf der Landwirte aus dem Raum Kassel an die Macher in Berlin: „Es wird Politik nach Gefühl gemacht, und nicht nach wissenschaftlichen Erkenntnissen“, sagt Philipp von Dalwig.

„Wenn Verbote gut begründet sind, dann ist das in Ordnung.“ Und Henning Schweinebraden ergänzt: „Wenn die Fronten verhärtet sind, dann kommen wir zu keiner guten Lösung.“ Die Politik müsse mit den Landwirten zusammenarbeiten, sagt er. „Man muss die Landwirte da mitnehmen.“