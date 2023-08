Nordhessen: Jetzt für Ausbildungspreis 2023 bewerben

Von: Sebastian Schaffner, Jan Schlüter

Teilen

Spannender Ort für eine spannende Preisverleihung: Die Gewinner des Ausbildungspreises werden im Freizeit- und Erlebniscenter „Fun Xperience“ in Kassel gekürt. (Archivbild) © Dieter Schachtschneider

Bewerbungen für den Ausbildungspreis 2023 sind noch bis 22. August möglich. Die Preisverleihung findet bei Fun Experience in Kassel statt.

Kassel – Noch eine Woche Zeit haben Unternehmen, Auszubildende und Ausbildungsverbünde aus der Region, um sich für den Ausbildungspreis 2023 zu bewerben. Die verlängerte Frist läuft am Dienstag, 22. August, ab.

Die Preisverleihung findet im Oktober im Freizeit- und Erlebniscenter „Fun Xperience“, Schillerstraße 50 bis 52 in Kassel, statt. Die Teilnehmer können sich im Rahmen der Preisverleihung unter anderem selbst beim 3D-Schwarzlicht-Minigolf, Lasertag und bei Team Challenges ausprobieren.

Nordhessen: Bewerbungen für den Ausbildungspreis 2023 noch bis 22. August möglich

Zum sechsten Mal wird für die Region Nordhessen ein Ausbildungspreis ausgeschrieben. Wie im Vorjahr initiiert die HNA gemeinsam mit ihren nordhessischen Partnerzeitungen den Wettbewerb. Demografisch bedingt sinkt die Zahl der Bewerber für einen Ausbildungsplatz, händeringend werden in vielen Branchen Nachwuchskräfte gesucht. Da sind besondere Anstrengungen für eine gute Berufsausbildung gefragt.

Ziel des Ausbildungspreises, der in Kooperation mit der IHK Kassel-Marburg, der Handwerkskammer Kassel, der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) und der Agentur für Arbeit in Kassel ausgelobt wird, ist es, Unternehmen aus der Region zu ermuntern, mehr als das Übliche für die Ausbildung junger Menschen zu tun.

Prämiert werden sowohl gute Ideen zum Anwerben von Bewerbern als auch zur Verbesserung der Ausbildung selbst. Das können ebenso besondere Ausbildungsprojekte oder -konzepte sein wie auch die erfolgreiche Integration von Menschen mit Behinderungen oder von Geflüchteten. Aber auch der Einsatz sozialer Medien und die Berücksichtigung von Ökologie (Stichwort Nachhaltigkeit) können eine Rolle spielen.

Bewerbung aus Verbreitungsgebiet der HNA und Partnerzeitungen in Nordhessen möglich

Voraussetzung für eine Bewerbung ist, dass die Firmen beziehungsweise deren Produktionsstandorte im nordhessischen Verbreitungsgebiet der HNA und ihrer Partnerzeitungen Werra-Rundschau, Hersfelder Zeitung und Waldeckische Landeszeitung liegen.

Die Juroren werden die Betriebsgröße der sich bewerbenden Unternehmen bei ihrer Bewertung berücksichtigen, denn ein Handwerksbetrieb mit wenigen Mitarbeitern soll dieselben Chancen haben wie ein industrielles Großunternehmen. Es können einzelne Initiativen ebenso eingereicht werden wie komplette Ausbildungskonzepte.

Der Sieger bekommt ein Preisgeld von 1.500 Euro. Der zweite und dritte Platz ist mit 1.000 beziehungsweise 500 Euro dotiert. Das Preisgeld soll von den Unternehmen für die Ausbildung im Betrieb eingesetzt werden.

Außerdem wird die HNA den drei Siegern jeweils ein Video erstellen, das diese auf ihre Homepage stellen können. Ein Ziel des Wettbewerbs ist es, andere Unternehmen anzuregen, ebenfalls die Qualität ihrer Ausbildung zu verbessern. Die HNA und ihre Partnerzeitungen werden über die eingereichten Ideen und Projekte in Print und Online berichten. Eine Jury, bestehend aus den Geschäftsführern der oben genannten Firmen und Institutionen, entscheidet über die Platzierungen. (Jan Schlüter, Sebastian Schaffner)

Bewerbungen senden Sie bitte bis Dienstag, 22. August, per E-Mail an ausbildungspreis@hna.de oder an die Postanschrift: Ausbildungspreis 2023, HNA-Chefredaktion, z.H. Jan Schlüter, Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel oder per Fax an 05 61/203 24 06.