Nicht mehr vermisst: 16-Jährige wohlbehalten zurückgekehrt

Vermisst: Bereits seit einigen Wochen wird in Vellmar im Kreis Kassel eine 16-Jährige vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung.

Update vom Montag, 08.06.2020, 12.22 Uhr: Vellmar (Landkreis Kassel) - Die seit dem 19. Mai 2020 vermisste 16-Jährige aus Vellmar ist wohlbehalten in die Jugendeinrichtung zurückgekehrt. Sie hatte sich in der Zwischenzeit offenbar bei einer Freundin aufgehalten. Die Suche nach der Jugendlichen, bei der sich die Polizei am vergangenen Donnerstag (04.06.2020) auch an die Öffentlichkeit gewendet hatte, ist somit beendet. Dies teilt Matthias Mänz, der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen, mit.

Vermisst im Kreis Kassel: Polizei hofft auf Hinweise

Erstmeldung vom Donnerstag, 04.06.2020, 17.05 Uhr: Im Kreis Kassel sucht die Polizei ein 16 Jahre altes Mädchen aus Vellmar. Dabei bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung.

Das junge Mädchen hatte sein Zuhause, eine Jugendeinrichtung aus Vellmar im Kreis Kassel, am 19.05.2020 verlassen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unklar.

Vermisst im Kreis Kassel: 16-Jährige schon öfter nicht nach Hause gekommen

Das Verhalten des vermissten Mädchens aus dem Kreis Kassel soll nach Angaben der Polizei nicht ungewöhnlich gewesen sein. In der Vergangenheit verließ sie einige Male ihr häusliches Umfeld, kehrte allerdings nach einigen Tagen immer wieder zurück nach Hause.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei Kassel konnten nicht zum Auffinden der 16-Jährigen führen, deshalb erhoffen sich die Beamten Mithilfe aus der Bevölkerung.

Die Polizei beschreibt die 16-Jährige, die im Kreis Kassel vermisst wird, wie folgt:

Etwa 1,70 Meter groß

Kräftige Statur

Schwarze Haare

Vermisst im Kreis Kassel: Polizei bittet um Hinweise

Welche Kleidung das Mädchen aus dem Kreis Kassel momentan trägt, ist nicht bekannt. Wer den Ermittlern der Hinweise auf den Aufenthaltsort der 16-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561/9100 bei der Polizei in Kassel oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von Karolin Schaefer und Marie Klement

