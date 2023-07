Kaufhaus Kellner in Kaufungen feiert 125. Geburtstag

Von: Moritz Gorny

Feiern 125. Geburtstag: Ulrich und Petra Kellner bieten in ihrem Geschäft (fast) alles an, vom Akkumäher bis zur Zahnbürste. © moritz gorny

Es gibt fast nichts, was es nicht gibt im Kaufunger Kaufhaus Kellner. In diesem Jahr kann das Geschäft auf 125 Jahre zurückschauen.

Kaufungen – „Angefangen hat mein Urgroßvater Christian Batz mit Kolonialwaren“, sagt Ulrich Kellner. Also mit Produkten, die nicht im Tante-Emma-Laden um die Ecke erhältlich waren. Batz warb für sein Geschäft an der Leipziger Straße 454 beispielsweise mit „prima frischen Schellfischen“, „Veilchen Seifenpulver“ oder selbstgeröstetem Kaffee. Das kam an, jedenfalls konnte Batz den Laden gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth um Eisenwaren und Hausrat erweitern.

Über die Generationen wurde das Geschäft weitergegeben, in den Nachkriegsjahren bauten Helga und Kurt Kellner, wie schon ihre Vorfahren, das Angebot weiter aus. Nach der eher mageren Zeit standen vor allem Lebensmittel dann hoch im Kurs.

„Mein Vater hat einen Edeka-Markt eröffnet und dort die Teilselbstbedienung eingeführt, das war damals ziemlich besonders“, sagt Ulrich Kellner. Statt alles über die Theke gereicht zu bekommen, legten die Kunden also manche Waren nun selbst in ihren Einkaufswagen. Damals ging das noch auf 230 Quadratmetern, „das wäre heute undenkbar“, sagt Ulrich Kellner.

Als seine Frau Petra und er das Geschäft 1991 übernahmen, folgte ein weiterer Meilenstein. Vier Jahre später eröffneten sie unweit des aktuellen Standorts das Geschäft „Kellner’s Spielwelt“.

Heute, nach Umbauten und Umzügen in den vergangenen Jahrzehnten, hat das Hauptgeschäft 1100 Quadratmeter und 500 die Spielwelt. 30 Mitarbeiter packen an. Die große Aufgabe ist: „Sich gegen den Online-Handel zu behaupten.“ Insbesondere in der Pandemie hätten Kellners gespürt, wie die Menschen mehr im Internet bestellt hätten, statt im Geschäft um die Ecke zu kaufen. „Das hat sich aber wieder umgekehrt“, so Kellner.

Und die Stammkundschaft komme nach wie vor beispielsweise sogar aus dem Eichsfeld. Das motiviert – so sehr, dass Ulrich Kellner noch lange nicht ans Aufhören denkt. „Mir macht es Spaß und ich bin gesund.“ So könne es weitergehen.

Service: Zur Feier des 125. Geburtstags laden Kellners für Samstag (14. Juli) ab 12 Uhr zu einem Hoffest ein. Auf dem Parkplatz hinter dem Hauptgeschäft soll es Getränke und Bratwurst geben, ebenso wie ein Gewinnspiel.