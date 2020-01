Niederkaufungen: Bewaffneter Raubüberfall auf Getränkemarkt - Vier Kunden als Zeugen gesucht

Symbolbild: In Niederkaufungen wurde am Mittwochabend ein Getränkemarkt von zwei bewaffneten Tätern überfallen.

Am Mittwochabend (15.01.2020) haben zwei Bewaffnete einen Getränkemarkt in Niederkaufungen überfallen. Die Täter sind mit der Beute auf der Flucht.

Update am 16. Januar 2020 um 17.00 Uhr - Zwei bewaffnete Männer haben am Mittwochabend einen Getränkemarkt in Niederkaufungen überfallen. Gegen 20.45 Uhr betraten die Täter laut Polizei den Verkaufsraum durch die Eingangstür. Bewaffnet waren sie mit einer Pistole und einem Messer.

Ein Täter bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Beide flüchteten mit der Beute zu Fuß in Richtung Oberkaufungen. Wie hoch der Betrag war, steht laut Polizei noch nicht fest.

In der Nachbarschaft des Getränkemarkts sind zahlreiche Geschäfte. Angestellte und Mitarbeiter der Läden haben bereits von dem Raubüberfall in ihrer nächsten Umgebung erfahren und sind geschockt.

Schock nach Überfall in Niederkaufungen

Anja von Mach, Angestellte im Kiosk schräg gegenüber, fühlt mit den Kollegen des Nachbargeschäfts. Laut der Kioskmitarbeiterin ist es dort schon häufiger zu Überfällen gekommen. Die Anzahl der Einbrüche und Überfälle im Ort häufe sich. "Wir waren zum Glück noch nie betroffen, Angst habe ich aber schon", erklärt sie.

Angestellte eines benachbarten Bäckers berichten, dass auch dort vergangenes Jahr bereits zweimal eingebrochen wurde. Anna Korzhikova und Angelo Haider "schauen jetzt schon genauer hin, wer so reinkommt".

In der Tankstelle nebenan rief gestern Abend sogar noch eine Mitarbeiterin an, um ihre Kollegen über den Vorfall zu informieren. "Damit wir auf uns aufpassen", sagt Kathrin Thoms, Angestellte der Tankstelle. Alle hoffen, dass die Täter schnell gefasst werden.

Nach Überfall in Niederkaufungen wird nach Tätern gefahndet:

Sie werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, dunkelblaue "Bomberjacke", helle Hose, schwarze Schuhe, grüne Sturmhaube.

Täter 2: männlich, lange grüne Jacke mit Kapuze, graue Handschuhe, schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe mit heller Sohle, graues Tuch vor dem Mund.

Die Kriminalpolizei in Kassel hat die Ermittlungen übernommen und sucht vor allem vier Kunden, deren Aussagen sehr wichtig sein könnten: einen Mann, der unmittelbar vor dem Raub eine Kiste Wasser kaufte sowie zwei Männer und eine Frau. Sie betraten den Markt direkt nach dem Überfall unabhängig voneinander. Einer der beiden Männer trug eine blaue Jacke sowie eine Kappe. Außerdem konnte einer von ihnen dem Angestellten sagen, in welche Richtung die Täter geflüchtet sind.

Diese und weitere Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen rund um den Markt gemacht haben, werden gebeten, sich unter 05 61/ 91 00 bei der Polizei zu melden.

Nach einem Überfall auf eine Esso-Tankstelle in Kassel sitzt der mutmaßliche Täter seit dieser Woche auf der Anklagebank - er grinste höhnisch.