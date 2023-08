18-jähriger Mika Riewesell will mithilfe von Crowdfunding Fantasy-Buch veröffentlichen

Von: Peter Dilling

Teilen

Junger Autor braucht Spenden: Mika Riewesell mit einem Probedruck seines Fantasy-Romans „Lichtkrieger“. Im Hintergrund ist die Landkarte seiner erfundenen Welt „Plataltus“ zu sehen. © Peter Dilling

Nach seinem erfolgreichen Abschluss am Engelsburg-Gymnasium in Kassel hat Mika Riewesell aus Kaufungen die ersten Probeexemplare seines Fantasy-Romans.

Kaufungen – Das Abitur ist ein Meilenstein im Leben junger Menschen. Oft warten nach bestandener Prüfung große Geschenke von Eltern und Verwandten. Mika Riewesell hat sich selbst beschenkt: Nach seinem erfolgreichen Abschluss am Engelsburg-Gymnasium in Kassel hält der 18-jährige Kaufunger die ersten Probeexemplare seines Fantasy-Romans in den Händen. „Lichtkrieger“ heißt der Titel, 500 eng bedruckte Seiten ist er stark. „Sechs Leute kämpfen klassisch gegen das Böse“.

So beschreibt Riewesell sein Erstlingswerk, für das er schon vor fünf Jahren die ersten Ideen entwickelt hat. Bis er 200 Exemplare - wie er plant - im Selbstverlag drucken lassen und in den Verkauf geben kann, muss der Niederkaufunger noch eine Durststrecke überwinden. Bücher veröffentlichen ist nicht billig: Mindestens 1000 Euro will Riewesell aus einer Crowdfunding-Aktion im Internet erlösen und gleichzeitig damit Gutes tun: Die Hälfte der Spenden sollen an den Kinder- und Jugendhilfeverein Jumpers gehen, der von seinem Vater Thorsten im elterlichen Wohnzimmer gegründet wurde und seit Jahren nicht nur in Kassel mit vielfältigen sozialen Projekten aktiv ist.

18-Jähriger aus Kaufungen schreibt Roman

Er habe schon mit fünf Jahren angefangen zu schreiben, erzählt der junge Autor. „Beim Lesewettbewerb in der ersten Klasse bin ich mit einer eigenen Geschichte angetreten“, sagt Riewesell. Viele Schreibversuche folgten, Kurzgeschichten, die er erst mit Bleistift auf College-Blöcken notierte und später in Mutters PC tippte. Oft habe er nachts geschrieben, in den Ferien habe er die frühen Morgenstunden fürs Schreiben reserviert. Seine „Lichtkrieger“ hatte er kurz vor den Abi-Prüfungen fertig. Das Engelsburg-Gymnasium habe ihn bei diesem Projekt sehr unterstützt und beispielsweise zwei Wochen freigestellt, berichtet Riewesell. Er habe den Roman auch zum Thema einer Hausarbeit gemacht.

Über dem Schreibtisch des 18-jährigen hängt eine selbst gezeichnete Landkarte seiner Fantasiewelt „Plataltus“, auf der es gewalttätig und blutig zugeht. Verschieden Kulturen bekriegen sich. Eine Geistesgestalt, der „König des Lichts“ beauftragt sechs mit besonderen Fähigkeiten ausgestattete Menschen, diese Welt der Finsternis besser zu machen. Das geht nicht ohne spannende Kämpfe ab. Dennoch ist Riewesells Buch anders als übliche Fantasy-Romane.

Fantasy-Buch heißt Lichtkrieger

Er möchte die Leser anregen, über Glauben und religiöse Werte nachzudenken und dadurch vielleicht einen Draht zu Gott zu finden. So lässt der „Lichtkönig“ in Riewesells Roman an Melchior, einen der Heiligen drei Könige aus der Bibel denken. Dessen Name bedeutet ebenfalls Lichtkönig. Das Glaubensthema im Buch des 18-jährigen ist nicht zufällig: Der junge Mann ist durch sein Elternhaus christlich geprägt und engagiert sich in der freien evangelischen Kirchengemeinde Kassel-Ost in der Jugendarbeit. „Der Glaube ist elementar für mein Leben“, sagt Riewesell. Das Buch, das frühestens im September veröffentlicht werde, sei aber so spannend, dass es auch für Konfessionslose gut zu lesen sei.

Sein schriftstellerisches Hobby will der 18-Jährige übrigens nicht zum Beruf machen. „Ich möchte Theologie studieren und Pfarrer werden“, sagt Riewesell. Vorher werde er im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes ein Jahr in Schleswig-Holstein in einer christlichen Gemeinde arbeiten. Einen Nachfolgeband für seine „Lichtkrieger“ plant er auch. (Peter Dilling)



Informationen und Kontakt unter dielichtkrieger.de