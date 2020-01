Auto stößt mit Sattelzug auf B7 bei Kaufungen zusammen 

In Richtung Kaufungen verletzte sich ein Autofahrer, der offenbar über eine rote Ampel gefahren ist.

Dabei wurde die Ampel so beschädigt, dass sie ausgeschaltet werden musste. Der Unfall ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag an der Kreuzung zur Autobahnzufahrt Kassel-Ost.

Der Sattelzug, den ein 66-Jähriger aus dem Landkreis Elbe-Elster lenkte, war von der Autobahn gekommen und bog nach links auf die B7 in Richtung Kaufungen ab, als von links der Audi kam und beide zusammenstießen.

Bei Kaufungen verletzte sich der Audifahrer

Das Auto prallte danach gegen den Ampelmast, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 46-jährige Audifahrer aus dem Landkreis Paderborn erlitt leichte Verletzungen, die ambulant in einem Kasseler Krankenhaus behandelt wurden.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Schaden am Audi schätzt die Polizei auf 30.000 Euro, den am Lkw auf 20.000 Euro. Wegen der Rettungsarbeiten mussten die Autobahnabfahrten bis 5 Uhr voll gesperrt werden – es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Schäden an dem herausgerissenen Ampelmast und an mehreren Schildern werden auf 50.000 Euro beziffert.