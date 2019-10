Bagger bewegen sich im Schneckentempo: Abrisskommando für schiefes Haus in Oberkaufungen unterwegs

Er legt die Bohlen an die richtige Stelle: Jörg Hellgrewe, Baggerfahrer bei der Firma Schnittger aus Baunatal, ist in der Dorfstraße in Oberkaufungen unterwegs.

Eigentlich sollte das einsturzgefährdete Haus in Kaufungen am heutigen Dienstag abgerissen werden - aber der Bagger kam nicht so einfach zum Einsatzort.

Baggerfahrer brauchen Geduld, zumindest die von der Firma Schnittger aus Baunatal beim Einsatz in Oberkaufungen. Eigentlich wollten sie am Dienstag früh anfangen, das alte unbewohnte Fachwerkhaus, Domberg 1, abzureißen.

Das Gebäude hatte sich am Wochenende um rund 20 Zentimeter zur Seite geneigt, was für einen Großeinsatz von Feuerwehren, THW und DRK sorgte. „Doch die Kontergewichte für den Abrissbagger wurden nicht pünktlich geliefert“, erklärt Arne Lengemann technischer Bauleiter.

So konnten die Abrissspezialisten erst einen Tag später mit der beschwerlichen Anfahrt beginnen: die Gewichte anbringen – und sich schließlich mit dem rund 66 Tonnen schweren Bagger und zwei kleineren Baggern von der Kreuzung Am Mühlenplatz/Leipziger Straße zum Haus Am Domberg bewegen. „Weil der große Bagger so schwer ist, legen wir Holzbohlen unter die Ketten, damit das Gewicht gleichmäßig auf der Straße verteilt wird“, erklärt Jörg Hellgrewe.

Baggerfahrer bahnen sich behutsam einen Weg durch die engen Straßen

+ Fährt einen 66 Tonnen schweren Bagger: Florian Heß aus Gudensberg. © Moritz Gorny So beschädige man weder das Kopfsteinpflaster, noch die Rohre, die unterhalb der Straße verlaufen. Hellgrewe, 51, aus Felsberg, sitzt im Führerhaus einer der drei Baumaschinen und legt mit einem Greifarm die Bohlen zentimetergenau vor das gelbe Ungetüm. Dabei muss er darauf achten, dass er mit Greifer und Arm weder parkende Autos oder Zäune, noch Hauswände streift. Und so dauert es eben. Ein Kollege von Hellgrewe schiebt die Bohlen unter dem großen Bagger durch und der 51-Jährige zieht sie vor und platziert sie richtig.

Dann kommt Florian Heß zum Einsatz und bewegt das 66-Tonnen-Fahrzeug ein paar Meter nach vorn über den Holzsteg. In der Dorfstraße hat er nach links und rechts etwa einen Meter Platz. „Das ist reichlich“, findet der 37-Jährige aus Gudensberg, der Bagger fährt, seit er denken kann. „Das ging auf dem Schoß meines Vaters los“, sagt er lachend. Für die engen Gassen hat er das Fahrwerk des Abrissfahrzeugs eingefahren, „eigentlich ist das einen Meter breiter“.

Abrissarbeiten sollen jetzt am Mittwochmorgen starten

Stück für Stück arbeiten sich Hellgrewe, Heß und ihre Kollegen voran. „Natürlich wären wir gern schon am Haus gewesen, aber wir sind geduldig“, sagt Bauleiter Lengemann. Während die Bohlen zurechtgelegt werden, zeigt sich auch Heß entspannt: „Hier darf man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn ich da bin, bin ich da“, sagt er und steigt gleich in das Fahrzeug, ohne das nichts geht beim Abriss. Der soll am Mittwoch ab 8 Uhr stattfinden.