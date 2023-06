Brand im Kreis Kassel: Feuerwehr im Einsatz - 30.000 Quadratmeter Wald in Flammen

Von: Clara Veiga Pinto, Sven Kühling

Brand im Stiftswald in Kaufungen. © Jenny Breiding

Einen Waldbrand meldet die Feuerwehr aktuell aus dem Stiftswald südlich von Kaufungen.

Kaufungen – Es brennt in der Nähe des Michelskopfsees am Eschenstruther Weg in Kaufungen (Kreis Kassel). Dies bestätigte Kreisbrandinspektor Sebastian Mazassek auf Anfrage. Die örtlichen Wehren seien alarmiert, sagt er.

Eine Rauchsäule steigt aus dem Stiftswald auf. © Schachtschneider, Dieter

Die Feuerwehr sichtet derzeit noch das Ausmaß des Feuers. Eine Rauchsäule war bereits über mehrere Kilometer über dem Waldgebiet zu sehen. Laut Feuerwehr sind aktuell 30.000 Quadratmeter Wald in Flammen.

