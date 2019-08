Brücke in Kaufungen ist einsturzgefährdet: Straßenbahnen fahren tagelang nicht

Der Straßenbahn-Verkehr auf der Lossetalstrecke in Kaufungen liegt lahm. Ein Lkw ist gegen die Unterführung an der Straße Am Haferbach gefahren. Die Brücke droht einzustürzen.

Aktualisiert am 23. August um 11.51 Uhr - Ein Lkw hat am Donnerstag, gegen 15.50 Uhr, in Niederkaufungen beim Durchfahren einer Unterführung eine Brücke beschädigt. Das Bauwerk war dadurch augenscheinlich so stark beschädigt worden, dass der darüber verlaufende Straßenbahnverkehr vorsorglich gestoppt werden musste.

Laut Polizei befuhr die 63-Jährige mit einem Sattelzug die Straße "Am Haferbach" aus Richtung "Lange Straße" in Richtung "Leipziger Straße". Für das Unterqueren der Brücke besteht aufgrund der geringen Höhe des Bauwerks ein Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge über 3,70 Meter Höhe. Wie die Polizei mitteilte, befand befand sich zum Unfallzeitpunkt in Fahrtrichtung der 63-Jährigen aus noch unbekannten Gründen jedoch kein entsprechendes Verkehrszeichen an der Unterführung.

Containeraufbau des Lastwagens blieb hängen

Beim Passieren der Bahnunterführung blieb der Containeraufbau des Aufliegers schließlich an dem Stahlgerüst der Brücke hängen und riss dieses aus der Verankerung. Nach Angabe von Zeugen soll die Fahrerin dann zurückgesetzt haben und sich von der Unfallstelle entfernt haben.

+ Die Statik der Brücke ist offenbar beeinträchtigt. © Andreas Fischer

Aufgrund der Zeugenaussagen gelang es der Polizei, die Fahrerin über die betreffende Spedition ausfindig zu machen. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal fand die Frau an einer Raststätte der A 7 nördlich von Kassel, wo sie nach entsprechender Aufforderung angehalten hatte. Dabei stellten die Autobahnpolizisten einen Schaden an der oberen rechten Kante auf der Vorderseite des Containeraufbaus des Sattelzuges fest.

Die Höhe dieses Schadens wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Schaden an der Brücke kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Erste vorsichtige Schätzungen gehen von einem höheren sechsstelligen Betrag aus. Das offenbar erheblich beschädigte Bauwerk, einschließlich der Unterführung, wurde bis auf Weiteres für den Straßen- und Schienenverkehr gesperrt. Die Standfestigkeit soll nun durch einen Statiker geprüft werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Kaufungen wurde zur Sicherung der Gefahrenstelle alarmiert. Der Fahrer des verursachenden Lkw ist nach der Kollision weitergefahren.

Weiter Einschränkungen im Straßenbahn-Verkehr

KVG-Sprecherin Heidi Hamdad teilt mit, dass wegen des Unfalls die Straßenbahnen der Linie 4 dort nicht mehr fahren können. Die gesamte Strecke durch das Lossetal ist für Bahnen gesperrt.

Auch am folgenden Morgen stecken noch vier Straßenbahnen auf der Strecke fest, weil die Schienen auf der Brücke beschädigt sind. Laut KVG sind diese rund 30 cm zur Seite verschoben.

Derzeit können noch keine Prognose abgegeben werden, wie lange die Sperrung noch dauert. Die KVG geht von einer längeren Dauer aus. Sechs Busse wurden im Schienenersatzverkehr eingesetzt, die zwischen den Haltestellen "Kaufungen Papierfabrik" und "Bahnhof Hessisch Lichtenau" pendeln.

Brücke droht einzustürzen: So erlebten die Fahrgäste den Zwischenfall

Eigentlich hatte Julian Bachmann vor, den Nachmittag in Kassel zu verbringen. Daraus wurde nichts. Der 14-Jährige aus Nieste saß in der Tram nach Kassel, als sie vor der Haferbachbrücke plötzlich hielt. „Nach zehn Minuten kam dann eine Durchsage vom Fahrer“, erzählt Julian.

„Wir sollten aussteigen und zurück zur Haltestelle Niederkaufungen Bahnhof laufen.“ Warum, sagte er nicht. Jetzt weiß der Schüler, ein Lkw hatte die Brücke gerammt und schwer beschädigt. Die Fahrerin war anschließend geflüchtet, die Polizei konnte sie nach Zeugenaussagen allerdings festnehmen.

+ Der Tram-Verkehr ist derzeit eingestellt. © Andreas Fischer

Panik sei trotz des Zwischenfalls keine unter den etwa 30 Fahrgästen ausgebrochen, sagt Bachmann. „Die waren alle ganz gechillt.“ Die meisten hätten sogar Fotos gemacht. Denn alle konnten nach dem Aussteigen deutlich erkennen, warum die Fahrt nicht mehr weiterging. „Die Brücke war nach rechts verbogen und es sah aus, als wenn sie langsam zur Seite einsackt“, sagt Julian.

Zurück am Bahnhof habe er anderthalb Stunden auf einen Ersatzbus gewartet, den der Tram-Fahrer versprochen habe, der aber nie kam. „Am Ende bin ich dann mit dem normalen Bus zurück nach Hause gefahren.“

Auch in den folgenden Tagen wird es Probleme geben

„Wir müssen nun außenrum gehen und die Bahn fährt nicht, das ist ein Problem“, sagen Agrom Kusumi und Adrian Herbold. Dieses Problem dürften morgen viele Pendler haben, die wie die 16-Jährigen auf den Ersatzverkehr umsteigen müssen.

Auch der Weg zur Haltestelle wird für Kaufunger Pendler länger. Die Straße „Am Haferbach“ ist unter der Brücke gesperrt. Sie müssen eine der Parallelstraßen nutzen.

Laut Mattias Böttger, Einsatzleiter der Feuerwehr Kaufungen, droht der Brückenträger abzurutschen, sodass eine Kranfirma beauftragt wurde, ihn abzuheben. Von beiden Seiten könne erstmal kein Auto und kein Fußgänger mehr die Unterführung passieren. Wie es weitergeht, entscheiden heute Experten.

