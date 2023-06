Bundespreis „Ökologischer Landbau 2023“ geht an Kaufunger Biobetrieb

Von: Hanna Maiterth

Teilen

Der Gemüseanbau ist nur ein Teil des Betriebs von „Alles im Grünen Bereich“, für den unter anderem (von links) Christine Rüther, Deborah Bechtel, Max Fahrendorf, Mareike Koopmann, Svenja Neuling und Jost Burhoop ausgezeichnet wurden. © Hanna Maiterth

Wie Landwirtschaft abseits der konventionellen Wege funktioniert, das zeigt der Biobetrieb „Alles im grünen Bereich“ aus Kaufungen. Das landwirtschaftliche Kollektiv, das an die Kommune Niederkaufungen angebunden ist, setzt auf Diversität, Nachhaltigkeit und Solidarität.

Kaufungen – Angefangen beim Anbau von Obst und Gemüse über die Tierhaltung und die Weiterverarbeitung bis hin zum Arbeitsmodell. Nun erhielt der Verein den Bundespreis „Ökologischer Landbau 2023“ und zwar in der Kategorie „Gesamtbetriebliche Konzeption“. Dotiert ist der Preis mit 7500 Euro.

„Die Auszeichnung macht auf jeden Fall stolz“, bestätigt Christine Rüther von „Alles im Grünen Bereich“. Besonders, da sie nicht nur für einzelne Zweige, sondern wirklich für den Gesamtbetrieb ausgezeichnet wurden. Diese Vielfalt sei bei der Preisübergabe, die bei den Öko-Feldtagen in Ditzingen bei Stuttgart stattfand, besonders positiv hervorgehoben worden.

Die Auszeichnung bestätige zudem auch den Wert der Arbeit, die nicht nur in den Aufbau jedes einzelnen Betriebszweiges gesteckt wurde, sondern auch jene Bemühungen, die immer wieder in die Weiterentwicklung fließen, so Rüther weiter.

„Wir haben verschiedene Standbeine“, blickt Rüther auf den Ackerbau, die Solidarische Landwirtschaft, den Samenbau, die Milchviehhaltung, die Schweinemast, den Hofladen und die zahlreichen weiteren Zweige. Genau diese breite Aufstellung helfe dem Biobetrieb, wenn einer der Bereiche mal eine schwächere Phase durchlaufe.

„Unser Gesamtkonglomerat macht uns wirtschaftlich stabil“, wie Rüther erklärt. Neu sei das Konzept nicht. Die Landwirtschaft sei nur irgendwann in die Spezialisierung gedrängt worden, um in großen Mengen liefern zu können.

Was den Biobetrieb noch ausmacht? „Die gemeinschaftlich getragene Landwirtschaft“, sagt Christine Rüther. So werde die Arbeit in der Landwirtschaft auf mehreren Schultern verteilt. „Solidarität wird bei uns großgeschrieben.“

Das bedeute auch, dass schon im Februar festgelegt werde, wie viel Lohn gezahlt werde. 23 Mitarbeitende kümmern sich um die Landwirtschaft. Außerdem sei der Betrieb nicht nur in die Kommune Niederkaufungen eingebettet. Längst kann „Alles im Grünen Bereich“ auf ein großes Netzwerk zurückgreifen, das sich auch auf den universitären Bereich erstreckt.

Ausruhen werden sie sich nicht auf dem Erfolg. „Der Klimawandel und die Klimaanpassung sind wichtige Themen, mit denen wir uns weiterhin beschäftigen müssen. Dürre und Starkregen werden zunehmen“, erklärt Rüther. Auch wenn die Landwirtschaft nicht allein die Welt retten könne, so sei sie auch kein Opfer.

Bei „Alles im Grünen Bereich“ gehöre die regenerative Landwirtschaft deshalb zum Konzept. Beispiele dafür: Die Anreicherung des Bodens mit Humus, schaffen von Schatten durch Baumpflanzungen (Agroforst), Erhalt alter Sorten durch Samenzucht und die Einbindung von Forschungsprojekten.

Alles Aspekte, so Rüther, für die der Kaufunger Betrieb von der Jury ausgewählt wurde. (Hanna Maiterth)