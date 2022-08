Carina Schnell aus Kaufungen veröffentlicht neuen Roman

Von: Michaela Pflug

Teilen

Fleißig am Signieren: Die Kaufunger Autorin Carina Schnell bei der Vorstellung ihres Buches in der Braunschweiger Buchhandlung Graff. © Kim Leopold

Der Sehnsuchtsort St. Andrews bildet die Kulisse für den neuen Roman der Kaufunger Autorin Carina Schnell. In „When the Storm Comes“ geht es um Selbstfindung und Liebe.

Kaufungen – „Manchmal muss man sich erst verlaufen, um den richtigen Weg zu finden“ – dieser Spruch auf dem Buchrücken von „When the Storm Comes“ beschreibt ihre Hauptfigur Marly am besten, findet Carina Schnell. Die ist bei einem Roadtrip auf der Suche nach ihren Wurzeln und sich selbst. Nach einer Panne bleibt sie im kanadischen Küstenstädtchen St. Andrews liegen und findet dort mehr als erwartet.

Anders als ihre Hauptfigur hat Autorin Carina Schnell ihren Weg gefunden. Die Kaufungerin liebt das geschriebene Wort, liest und schreibt schon lange. Konsequent studierte sie Übersetzung. Das habe ihr auch geholfen, in der Buchbranche als Autorin einen Fuß in die Tür zu bekommen, erklärt die 31-Jährige. Inzwischen rückt das Übersetzen jedoch etwas in den Hintergrund. Denn die Leserschaft wächst, die Anfragen steigen. So ist „When the Storm comes“ auch nur der Auftakt einer Trilogie.

Die verbindet St. Andrews. Schnells Bücher sind auch Liebesbriefe an das Kleinstadtidyll mit seinen bunten Holzhäuschen. Das real existierende Küstenstädtchen ist Wohnsitz von Schnells Tante. Nach dem Abitur besuchte sie die und „der Ort hat mich umgehauen“. Besonders inspirierte sie eine Insel, die nur bei Ebbe über den Landweg zu erreichen ist. „Erst dachte ich, das ist eine gute Idee für einen Thriller, aber eigentlich kann es auch ganz romantisch sein, wenn man bei Flut mit der richtigen Person festsitzt.“

Aber ganz durch die rosarote Brille betrachtet Schnell den Ort nicht. Auch der indigene Stamm, auf dessen Gebiet St. Andrews liegt, und sein Kampf um das Land werden thematisiert. „Das war mir wichtig, da habe ich viel recherchiert. Ich finde, dieses Thema kommt zu wenig in Deutschland vor.“

Bücher über Sehnsuchtsorte seien gefragt, sagt Schnell. „Das funktioniert einfach. Menschen wollen sich wegträumen.“ Ein Trend, der sich durch die Pandemie verstärkt haben könnte, vermutet sie. Auch Romantik in Buchform ist im Aufwind. Schnells Buch gehört zum Genre New Adult Romance (engl. für Romantik für neue Erwachsene), für das der Verlag Piper erst vor Kurzem seine Sparte Everlove gegründet hat.

„Diese Bücher richten sich an Menschen Anfang 20, die sich fragen, wer bin, was will ich.“ Am Anfang hätte viele Bücher an amerikanischen Colleges gespielt. Inzwischen hätten viele, auch deutsche Autorinnen, für mehr Vielfalt gesorgt. Oft würden Bücher aus dem Romance-Genre mit ihrer hauptsächlich weiblichen Leserschaft immer noch belächelt. In manchen Buchläden stehe Romance im Erotikregal. Natürlich gebe es in Liebesgeschichten auch Sexszenen, aber deshalb sei es längst kein Schund.

Ihre nächsten beiden Bücher spielen trotzdem wieder in die Welt der Fantasie. Vorher erscheinen aber noch Band 2 und 3 ihrer Sommer-in-Kanada-Reihe im Abstand von nur zwei Monaten. Das funktioniert nur, weil die Bücher schon fertig sind, das sei so auch vertraglich vorgegeben gewesen. Aufgrund der Pandemie und verschobenen Erscheinungen hatte sie dazu sogar zwei Jahre Zeit. „Es war trotzdem eine straffe Schreibzeit“, sagt sie.

Doch es muss schnell gehen. Lange wollen viele Romance-Fans zwischen Bänden nämlich nicht warten: „Die werden dann ungeduldig. Die verschlingen die Geschichten geradezu.“

Buchinfo: Carina Schnell, „When the Storm Comes“, erschienen im Everlove-Verlag, erhältlich für 14 Euro überall im Buchhandel.