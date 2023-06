Deutscher Brückenbaupreis: Zwei Bauwerke aus dem Kreis Kassel dabei

Von: Bernd Schünemann

Arbeit in luftiger Höhe: Stefan Rühl (von links), Stephan Nannt und Frank Wilhelmi lösen nach dem Einheben der Brücke die Kranseile. Dann folgt der Innenausbau der Stahl-Glas-Konstruktion. © Lamparter/nh

Der Brückenbaupreis ist die höchste Auszeichnung für Ingenieurleistungen im deutschen Brückenbau. Zwei Projekte aus der Region sind dabei: die Lamparter-Brücke für die Hamburger Speicherstadt und die Stabilisierung der Bergshäuser Brücke.

Kaufungen/Hamburg – Von der Provence nach Südamerika oder mal eben schnell zurück: Eine Brücke des Kau-funger Stahlbau-Spezialisten Lamperter macht´s möglich. Das Bauwerk aus Stahl und Glas verbindet die Bereiche Provence und Südamerika in den beiden Miniatur-Wunderland-Standorten in der Hamburger Speicherstadt.

Die Jury zeichnete das Bauwerk mit dem Deutschen Brückenbaupreis (Kategorie Fußgängerbrücken) aus. Geplant wurde die Brücke vom Büro Panta Ingenieure in Hamburg. Die Kaufunger Stahlbau-Experten sorgten dafür, dass aus den Plänen schließlich die Brücke wurde. In Dresden wurde der Preis vor kurzem vergeben.

Leitender Ingenieur Lamparter © Lamparter/nh

Mit dem Auftrag standen die Brückenbauer vor schwierigen Aufgaben, erzählt Matthias Thiel, Leitender Ingenieur und Prokurist des Unternehmens. Die Brücke musste in das Ensemble integriert werden, das als Unesco-Weltkulturerbe unter besonderem Denkmalschutz steht.

Das Mauerwerk war für eine solche Belastung weder gedacht noch ausgelegt. Deshalb suchten die Ingenieure eine Lösung: In den Kellern der beiden Gebäude wurden Stahlfachwerke gebaut, die die Kräfte in den Untergrund ableiten. Gelagert ist die Brücke auf Stützen, die im Inneren beider Gebäude vom dritten Stock hinab zu den Stahlfachwerken im Keller reichen.

Der reine Brückenbau kostete nach Angaben von Thiel etwa eine Million Euro. Mit 500 000 Euro schlugen Ingenieurleistungen, Genehmigungen, der Transport von Hessisch Lichtenau nach Hamburg, das Einheben mit zwei Kränen sowie Arbeiten an den Gebäuden zu Buche.

Damit die Brücke an einem Stück per Kran platziert werden konnte, musste sie gewissermaßen zu kurz angeliefert werden. Die fehlenden Teile schweißten die Kaufunger Stahlbauer kurzerhand zusammen, als sich das Bauwerk an seinem endgültigen Platz befand. Zehn Mitarbeiter von Lamparter sorgten dafür, dass im Juli 2020 in Hamburg alles reibungslos ablief. Etwa 30 Leute befanden sich auf der Baustelle – einschließlich Kranfahrer und Sicherheitspersonal.

Matthias Thiel © Lamparter/nh

Für das einstige Familienunternehmen, das seit zwei Jahren zur Essener Thelen-Gruppe gehört, ist das nicht das erste Bauwerk, das ausgezeichnet wurde. 2013 hatte Lamparter den Europäischen Stahlbaupreis für das Projekt Bharati bekommen. Die Kau-funger entwickelten und bauten für Indien die Forschungsstation Bharati unter widrigen Bedingungen in der Antarktis auf.

Bei Lamparter laufen neben dem Tagesgeschäft – dem Bau von Dächern und Fassaden – bereits die Vorbereitungen für das nächste große Projekt. Eine Fußgängerbrücke soll in Karlsruhe zwei Kliniken mit einem Hubschrauberlandeplatz verbinden. Sie bleibt aber dem medizinisches Personal und Patienten vorbehalten. (Bernd Schünemann)