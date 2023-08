DRK baut Hospiz in Kaufungen – Auch Betreutes Wohnen ist geplant

Von: Moritz Gorny

Frischer Wind durch weitere Angebote auf dem DRK-Gelände: Zusätzlich zur Altenpflege soll auch ein Standort für Betreutes Wohnen und ein Hospiz in Oberkaufungen entstehen. © Moritz Gorny

Es sind große Summen, die im Gespräch mit DRK-Vertretern fallen: Insgesamt gut zehn Millionen Euro möchte der Verein in die Hand nehmen, um auf dem Gelände in Oberkaufungen eine Stätte für Betreutes Wohnen und ein Hospiz zu errichten.

Kaufungen – Außerdem soll die bestehende Altenpflegeeinrichtung am Sophie-Henschel-Weg mit einer neuen und modernen Küche ausgestattet werden. „Wir wollen den DRK-Standort zukunftssicher machen und das wertvolle Grundstück besser nutzen“, sagt Manfred Wölfert, Vorstandsvorsitzender des DRK Soziale Dienste und Einrichtungen Nordhessen.

Betreutes Wohnen

Ganz oben auf der Agenda steht das Betreute Wohnen. Die neue Anlage soll laut Geschäftsführer Stephan Kratzenberg neben dem ehemaligen Pförtnerhaus entstehen. 22 barrierefreie Apartments und Wohnungen sind hier geplant. Sie sollen zwischen 40 und 85 Quadratmetern groß sein und ein bis drei Zimmer haben. Jede Einheit bekommt einen Balkon oder eine Terrasse. Auch ein Gemeinschaftsraum im Gebäude ist geplant, ebenso wie eine PV-Anlage auf dem Dach. „Wir wollen nachhaltig bauen“, sagt Kratzenberg.

Die Wohnungen sollen nicht zum Kauf angeboten werden, sondern zur Miete. „Derzeit planen wir mit etwa 13 Euro pro Quadratmeter Miete“, so der Geschäftsführer. Das könne sich aber noch ändern.

Teil des Angebotes ist ein 24-Stunden-Hausnotruf. Zudem soll es einen Kümmerer für die Bewohner geben, der sich auch um Shuttle-Fahrten in den Ort kümmert.

Aktuell arbeite man am Bauantrag, ab Ende 2023 oder Anfang 2024 sollen die Bagger rollen. Die DRK-Vertreter rechnen mit Kosten von mindestens 5,5 Millionen Euro. „Wir bereiten den Bauantrag vor“, sagt Manfred Wölfert.

Küche

Im Anschluss folgt die neue Küche für die bestehende Altenpflegeeinrichtung. Noch komme das Essen aus der benachbarten, ehemaligen DRK-Klinik, die jetzt Helios angehört. „Wir möchten das Essensangebot künftig effizienter gestalten und frischere Mahlzeiten anbieten“, sagt Geschäftsführer Kratzenberg.

Mit der Küche verkürzten sich beispielsweise die Transportwege und Standzeiten. Außerdem müsse weniger Essen weggeschmissen werden, weil sich die Portionen besser bestimmen ließen, als wenn alles von außerhalb komme. Kratzenberg rechnet damit, dass das neue Angebot trotz Zwei-Schicht-Betriebes in der Küche nicht teurer wird, als die Mahlzeiten von Helios.

Rund eine Million Euro plant das DRK für den Einbau ein – los gehen könne es Anfang 2024.

Hospiz

Der neue Ort für Sterbebegleitung ist hingegen noch in weiterer Ferne. Den Start für den Bau für zwölf Plätze mitsamt Besucherzimmern visieren Kratzenberg und Wölfert für Ende 2024 oder Anfang 2025 an. „Vier Millionen Euro aufwärts“ werde das Projekt laut derzeitigen Schätzungen kosten. Wölfert betont: „Der Bedarf nach solchen Plätzen ist da.“

Sorge, dass das DRK für die neuen Einrichtungen kein Personal auftreiben kann, bestünden nicht. „Wir haben einen sehr guten Ruf und zahlen nach Tarif“, sagt der Vorstandsvorsitzende.

Ob es, insbesondere beim Thema Hospiz, Gegenwehr aus der Bevölkerung geben wird, ließe sich noch nicht sagen. Die zu bebauende Fläche gehöre dem DRK, das erleichtere die Sache. „Wir wollen transparent mit unseren Vorhaben umgehen und die Sorgen der Menschen ernst nehmen“, sagt Kratzenberg.

Im Kasseler Stadtteil Harleshausen hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die einem Hospizvorhaben der Evangelischen Altenhilfe Gesundbrunnen in dem Stadtteil entgegensteht. Grund sind Natur- und Klimaschutz. Im Mai hatten die Kritiker 765 Unterschriften gesammelt und an den Stadtbaurat übergeben. Ein neues Hospiz in Schauenburg ist hingegen dieses Jahr eröffnet worden.

Termin: Im Herbst will das DRK über den Standort für das Betreute Wohnen in einer Infoveranstaltung informieren. Anmeldungen sind bereits möglich per E-Mail an info@drk-sde-nh.de