Dankbar für jeden gemeinsamen Tag: Ehepaar Wittich aus Kaufungen feiert heute Diamantene Hochzeit

Von: Sabine Oschmann

Friedrich und Ursula Wittich heirateten 1963 in Eppelheim bei Heidelberg. © Oschmann, Sabine

1958 lernten sich Friedrich und Ursula Wittich in Heidelberg kennen. Heute feiert das Paar aus Kaufungen Diamantene Hochzeit.

Kaufungen – „Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren“, zitiert Friedrich Wittich fröhlich den bekannten Schlager. „Das können Sie genau so schreiben, in Heidelberg haben wir uns nämlich 1958 beim Tanz kennengelernt, Ursula war schlank, zierlich, blond und gefiel mir sofort“, erzählt der 84-Jährige. Seine Gefühle wurden sofort erwidert, 1963 heirateten die beiden. Heute, nach 60 gemeinsamen Ehejahren, feiert das Paar aus Oberkaufungen Diamantene Hochzeit.

Ursula Wittich (83) stammt aus Heidelberg, arbeitete in der elterlichen Schuhmacherei, im Haushalt und in einer Strickerei. Ihr Mann Friedrich, gelernter Betonbauer aus Jena, war 1958 mit der Mutter im Rahmen der Familienzusammenführung, wie er erzählt, zum Vater nach Heidelberg gekommen.

„Gleich am Tag nach dem Tanzabend trafen Ursula und ich uns wieder, unsere beiden Dialekte waren aber erst mal eine kleine Herausforderung“, fährt der Ehemann schmunzelnd fort. Und dann verrät seine Frau: „Friedrich hatte blondes welliges Haar und eine gute Figur, das gefiel mir sehr“, schwärmt sie. „Die Chemie stimmte bei uns von Anfang an“, ist sich das Paar einig.

Seit 60 Jahren verbunden ist das Diamantene Hochzeitspaar Ursula und Friedrich Wittich aus Oberkaufungen. © Sabine Oschmann

Die Liebe wuchs, auch bei Kino- und Cafébesuchen. „Wir gönnten uns damals sehr ausgiebig Torte und Kuchen“, erzählen sie. Nach der Heirat lebte das junge Paar bei Ursulas Eltern. Der junge Ehemann arbeitete im Industrie- und Wohnungsbau, 1967 wurde Sohn Jürgen geboren. 1970 machte der Familienvater bei der Bundesbahn seinen Techniker für Eisenbahntiefbau. Die Familie zog nach Sankt Georgen/Schwarzwald, wo Friedrich Wittich an der Elektrifizierung der Schwarzwaldbahn mitarbeitete, später im Technischen Büro in Offenburg/Rheintal und 1995 ging er vorzeitig in Rente.

2003 zogen die Wittichs nach Oberkaufungen ins Haus von Sohn und Schwiegertochter. „Wir haben erst lange überlegt, aber heute sind wir sehr zufrieden“, resümieren die beiden, denen auch einige Schicksalsschläge nicht erspart blieben. Aber sie meisterten – bis heute – alles gemeinsam und immer im Vertrauen auf Gott, ist ihnen wichtig zu sagen.

„Wir sind dankbar für jeden gemeinsamen Tag, uns wurde das Leben mehrmals geschenkt“, sagt der Ehemann leise, und Tränen steigen ihm in die Augen. Da denkt das Paar, das zwei Enkel und zwei Urenkel hat, lieber wieder an die schönen Reisen nach Österreich, Südtirol und Bayern. Und dann gesteht der Ehemann augenzwinkernd: „Ich muss in einem Land immer die Speisekarte lesen können.“ (Sabine Oschmann)