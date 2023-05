Neubau ist in vollem Galopp: Erweiterung der Tierklinik Kaufungen hat begonnen

Einzug für 2024 geplant

Es geht voran an der Tierklinik Kaufungen: Frank Klumbis von der Firma Werner Bommhardt, verlegt mit seinen Kollegen Grundleitungen für Regen- und Schmutzwasser.

Die Arbeiten für den Neubau an der Tierklinik in Kaufungen haben begonnen. Das neue, dreigeschossige Gebäude wird sich an das bestehende Haupthaus anschließen.

Kaufungen – Wolfgang Kähn ist sichtlich gelöst am Montagmorgen. „Endlich ist es losgegangen“, sagt der Leiter der Tierklinik Kaufungen. Dass nun die Arbeiten für den Neubau begonnen haben, ist nicht zu übersehen: Direkt neben dem Parkplatz klafft eine riesige Baugrube, Besucher betreten den Eingangsbereich über einen Holzsteg. Kähn freut es. Schließlich brauchte er einen langen Atem, bis er von allen Seiten grünes Licht für sein Projekt bekommen hat.

Jetzt aber geht es im Galopp voran. „Im Herbst soll der Rohbau stehen und im kommenden Jahr wollen wir einziehen“, sagt der zweifache Doktor. Das neue, dreigeschossige Gebäude wird sich an der Nord-Westseite an das bestehende Haupthaus anschließen. Der Neubau soll unter anderem Intensivstationen für verschiedene Tierarten, ein Labor und Operationsmöglichkeiten für Pferde beherbergen.

Büros, Cafeteria und Intensivstationen: Neubau an der Tierklinik Kaufungen ging los

Zudem sind Büros, eine Cafeteria, ein Seminarraum und Übernachtungsräume geplant. Einen großen Schritt nach vorn mache die Tierklinik auch mit neuen Räumen für Bildgebung, sagt Kähn. Geräte für Ultraschall, Röntgen und MRT sollen hier künftig ihren Dienst tun. Zudem wird der Empfangsbereich weitläufiger gestaltet. „Wir investieren mehrere Millionen Euro“, sagt Kähn.

So wird die Tierklinik künftig aussehen: Links ist das bestehende Gebäude zu sehen. Über den in grau gestalteten Eingangsbereich ist es mit dem Neubau verbunden.

Rund 75 Mitarbeiter arbeiten laut dem Tiermediziner in der Klinik. Das Personal wolle der Veterinär eventuell etwas aufstocken. Aber mit der aktuellen Mannschaft ließe sich die Arbeit gut bewältigen. Und das, obwohl die Tierklinik Kaufungen mittlerweile die einzige in Nordhessen sei. „Diese Tatsache macht die Lage weiterhin kritisch“, sagt Kähn, weil Mensch und Tier große Entfernungen auf sich nehmen müssten.

Insofern sei der Veterinär froh, dass er sein Angebot „nun endlich“ erweitern kann. Eigentlich hatte er nach eigenen Angaben bereits 2021 eine Baugenehmigung vom Landkreis Kassel – und im August sollten die Bagger rollen. Das Dokument wurde ihm jedoch wieder entzogen. Grund war die geplante Autobahn 44, die in unmittelbarer Nähe der Tierklinik Kaufungen verlaufen soll.

Tierklinik Kaufungen: Vorerst Vollbremsung für Baupläne

Wie die HNA seinerzeit erfuhr, hatte der Landkreis Kassel die Autobahn GmbH, die in puncto Planung des Straßenprojekts den Hut aufhat, bei der Genehmigung für Kähns Klinik nicht ins Boot geholt. Dabei hatten die Mitarbeiter der Unteren Bauaufsicht beim Kreis auch eine Veränderungssperre übersehen. Das ist ein Instrument, das bewirkt, dass auf einer bestimmten Fläche für zwei Jahre nichts gebaut werden darf.

Ebenso galt es auch für den Bereich rund um die A 44 – und Kähns Tierklinik. Für die Baupläne bedeutete das erst einmal eine Vollbremsung. „Das hat uns etwa zwei Jahre gekostet“, sagt der Leiter. Jetzt blicke er allerdings zuversichtlich in die Zukunft. (Moritz Gorny)