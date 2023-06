Grimmsteig-Tage beginnen am 17. Juni in Kaufungen

Von: Bernd Schünemann

Unterwegs auf dem Grimmsteig: Die beliebte Wanderveranstaltung beginnt morgen in einer Woche mit einer Kulturwanderung in Kaufungen. © Wanderschule/Archiv

Die Wanderer freuen sich auf die Touren, die Organisatoren sind intensiv beschäftigt, damit bei den Grimmsteig-Tagen ab dem 17. Juni alles reibungslos abläuft.

Kreis Kassel - Damit beginnt wieder eins der größten Wanderevents Nordhessens. Zum elften Mal geht es auf die Strecken entlang des beliebten Wanderwegs in den Kreisen Kassel und Werra-Meißner.

Mit den Anmeldungen ist Horst Hoffmann, Leiter des Organisationsteams der Wanderschule Nieste, bis jetzt zufrieden. 440 Wanderer haben sich bisher angemeldet. Erfahrungsgemäß gingen noch etliche Anmeldungen ein, je näher der Start rückt, sagt Hoffmann. Nach der Coronapause mussten Teile des Grimmsteigs 2022 wegen Windbruchs und Borkenkäferbefalls freigeräumt werden. In diesem Jahr sei das nicht notwendig, weil es seither keine neuen Probleme im Wald gegeben habe.

Dennoch haben die Helfer noch einige Arbeit vor sich. Zusätzlich zu den Schildern, die den Grimmsteig markieren, bringen sie Bodenmarkierungen und Flatterbänder an, um den Wanderern die Orientierung zu erleichtern. Kurz vor den nächtlichen Touren wird der Weg mit Knicklichtern markiert, damit die Strecke bei Dunkelheit zu finden ist. 30 Dosen Sprühfarbe brauchen die Helfer. Außerdem kommen 300 Knicklichter zum Einsatz. Nach der Veranstaltung bauen die Helfer die Markierungen wieder ab.

150 Helfer

Auch die Versorgung der Verpflegungsstände muss natürlich vorbereitet werden. Ab der 17-Kilometer-Tour aufwärts werden die Wanderer unterwegs mit Getränken und Snacks versorgt. Die Verpflegung ist in der Startgebühr enthalten, ergänzt der Organisationsleiter. Insgesamt richtet die Wanderschule elf Verpflegungspunkte ein. Etwa 150 Helfer sorgen zwischen dem 17. Juni und 1. Juli dafür, dass die Wanderer rundum betreut werden. Beim Grimmsteig-Classic über 84 Kilometer müssten die Stände bis zu zehn Stunden besetzt sein, damit alle Teilnehmer versorgt werden.

Für die, die die ganz lange Tour vermissen, hat Horst Hoffmann gute Nachrichten. Ab 2024 soll die mehr als 100 Kilometer lange Strecke wieder regelmäßig zum Programm gehören. Die Wanderung beginnt an der Grimmwelt in Kassel.

Diese Wanderungen gibt es

Samstag, 17. Juni: Kulturwanderung um Kaufungen; Start 13 Uhr an der Weinberghütte in Oberkaufungen. Geführte 10-Kilometer-Tour (Rucksackverpflegung), Teilnahme kostenlos, Abschluss in der Weinberghütte.

Sonntag, 18. Juni: zweite Wanderung in Söhrewald „Unterwegs auf dem Eco-Pfad Bergbau in der Söhre“ (geführte 12-KilometerTour mit Rucksackverpflegung, kostenlos); Startpunkt am Wanderparkplatz Brandt.

Freitag, 23. Juni: Grimmsteig-Classic über 84 Kilometer, Start um 20 Uhr an der Königs-Alm Nieste.

Wanderung mit Freunden und Unterstützern der Grimmsteig-Tage. Start um 21 Uhr am Sportplatz Söhrewald Wellerode (Teilnahme kostenlos/5-Kilometer-Tour).

Grimmsteig-Night über 44 Kilometer, 21 Uhr ab Sportplatz Söhrewald-Wellerode (Shuttlebus-Abfahrt um 20.30 Uhr).

Samstag, 24. Juni: Grimmsteig-Marathon über 40 Kilometer. Start ist um 7 Uhr am Sportplatz in Hasselbach (Shuttlebus-Abfahrt 6 Uhr).

Frau-Holle-Wanderung über 25 Kilometer, Start um 11 Uhr am Landhotel Hubertus in Velmeden (Shuttlebus-Abfahrt 10 Uhr).

Hans-im-Glück-Tour: inklusive Wanderung (vier Kilometer). Start um 12 Uhr an der Fuldaschleife bei Dennhausen/Dittershausen (Nähe Kläranlage). Die rollstuhlgeeignete Wanderung führt auf dem Radweg R1 an der Fulda zur Neuen Mühlen in Kassel. Menschen mit Unterstützungsbedarf melden sich zusätzlich bei Ronni Blume, Telefon 0176/61 33 83 82.

Rumpelstilzchen-Wanderung über 17 Kilometer, Start 13 Uhr am Gasthof König von Preußen in Helsa (ShuttlebusAbfahrt 12.45 Uhr).

Sonntag 25. Juni: Bambini-Wanderung für Kinder mit Frau Holle in Hessisch Lichtenau (drei Kilometer/kostenlos). Start um 10 Uhr am Bürgerhaus Hessisch Lichtenau.

Samstag, 1. Juli: Abschlusswanderung (zwölf bis 15 Kilometer), Start um 10 Uhr in Nieste. Geführte Wanderung mit Rucksackverpflegung (Teilnahme kostenlos).

Alle Shuttle-Busse starten an der Niester Königs-Alm. (Bernd Schünemann)

Anmeldungen Für eine bessere Organisation bitten die Veranstalter um Anmeldung zu der oder den ausgewählten Wanderungen. Das ist auf der Internetseite unter grimmsteig-tage.de möglich. Fragen rund um die Grimmsteig-Tage beantwortet Carsten Noll (Wanderschule Nieste), Telefon 0 56 05/92 52 18. Die gefragtesten Wanderungen sind die Frau Holle-Wanderung und der „Marathon“ mit jeweils etwa 90 Anmeldungen. Bis jetzt gibt es 50 Starter für die Nachtwanderung.