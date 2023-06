Guter Start für die Grimmsteig-Tage in Kaufungen

Von: Lutz Herzog

Teilen

Mit guter Laune und viel Sonnenschein starteten die Wanderer zum Auftakt der Grimmsteig-Wandertage an der Weinberghütte im Kaufunger Steinertseepark zu ihrer elf Kilometer langen Tour. © Lutz Herog

Nach Auftakt-Tour beginnt jetzt Programm der Wanderwoche

Kaufungen – Schnell noch einmal die Trinkflasche auffüllen, den Rucksack überprüfen und die Schnürsenkel fester binden. Und dann ging es auch schon los für die rund 50 Teilnehmer, die sich an der Weinberghütte in Oberkaufungen getroffen hatten. Auf dem Programm stand die Auftaktwanderung für die bevorstehenden Grimmsteig-Tage, die am nächsten Wochenende beginnen.

Bunt gemischt war die Wandergruppe, die sich auf den rund elf Kilometer langen Weg mit Start in der Nähe des Steinertsees machte. Da der Streckenverlauf nicht zu anspruchsvoll war, waren auch Kinderwagengespanne mit von der Partie.

Der Weg führte entlang des Kunigundenpfades durch den alten Ortskern von Oberkaufungen. Am Rossgangmuseum und an der Stiftskirche wurden kurze Pausen eingelegt, um Wissenswertes über den Rossgang und das Stiftsareal zu erfahren.

Eine Überraschung gab es am Hexenberg: Sigrid Berge tauchte dort im Hexenkostüm auf, und erzählte den Teilnehmern etwas über die geschichtliche Bedeutung des Hexenberges. Zurück an der Losse führte die Strecke entlang des Flusses wieder zur Weinberghütte, wo die Mitglieder der beiden Wandervereine Kaufungens kühle Getränke und Bratwurst vorbereitet hatten. In geselliger Runde abgeschirmt vor der prallen Sonne saßen die Teilnehmer noch lange zusammen und freuten sich bereits auf die nächsten Wanderungen an den Grimmtagen.

Übrigens: Inzwischen deuten die Anmeldezahlen für das große Wanderereignis in der Region bereits auf einen neuen Rekord hin. Horst Hoffmann und Peter Scheuring vom Wanderverein Nieste berichteten, dass bereits über 500 Anmeldungen vorliegen. „Wir rechnen im Laufe dieser Woche noch mit weiteren Anmeldungen. Die 600 sollten wir knacken“, sagte Hoffmann. Gut nachgefragt seien auch die Nachtwanderungen (Programm siehe rechte Textspalte).

Über einen Gutschein für eine Gruselwanderung freute sich Bettina Günther aus Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) jetzt schon: Sie hatte sich nämlich als 500. Teilnehmer angemeldet.