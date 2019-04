Hong Kong-Imbiss öffnet am Mittwoch in Kaufungen

Wer mit den Begriffen Ngab Zan, Dai Ha Gia Zai Zab und Ngao Yuk Zao Min etwas anzufangen weiß, hat Vielen etwas voraus. Denn es handelt sich dabei um ein Entengericht, große Garnelen mit Mandarinsoße und Rindfleisch mit Nudeln – eben nur in chinesischer Sprache.

Gäste, die sich ab morgen in Kaufungen-Papierfabrik, in dem dann eröffneten Hong Kong-Imbiss die Speisekarte anschauen, können aber alles in gewohnter deutscher Schreibweise lesen. Mit Absicht hat der 29-jährige neue Inhaber, Philip Lee, auf chinesische Schriftzeichen verzichtet. „Die Gäste müssen hier nicht rumraten. Es ist alles klar definiert“, erklärt er und zeigt die neue Speisekarte. Auf ihr findet man alles, was man unter chinesisch-kantonesischer Küche versteht. Suppen, Vorspeisen eine große Auswahl Reis- und Nudelgerichte, Fleisch und natürlich auch bekannte Entengerichte. Auch Vegetarier werden auf der Karte fündig. „Unsere Speisekarte ist klar und übersichtlich“, meint Lee. „Wir haben bewusst auf zu blumige Umschreibungen verzichtet, um den Gast nicht zu verwirren. Wir erklären lieber persönlich“.

Sein Vater Sing und seine Mutter Shi Yu verstehen ihr Handwerk. Bereits 1983 kamen sie nach Kassel und waren viele Jahre in der Gastronomie, zuletzt in Baunatal, selbstständig tätig. „Wir sind froh, dass unser Sohn auch Interesse an der Gastronomie entwickelt hat“, freut sich Sing Lee. „Natürlich unterstützen wir ihn gerne und helfen, wo wir können.“

Und der Standort in der Nähe des Busbahnhofes scheint anzukommen: In der Zeit des Besuches bei Lee betraten bereits fünf Personen den relativ kleinen Imbiss und wollten etwas essen. „Wir eröffnen Anfang April. Sie dürfen gerne wieder vorbei schauen“, vertröstete er die vermeintlichen Gäste und drückte ihnen schon mal eine Speisekarte in die Hand. Neben dem Betrieb im Imbiss bietet Lee auch einen Bringdienst an. „Die Verkehrslage ist günstig. Man ist schnell in Niestetal, Kassel und Kaufungen“.

Punkten will der Hong Kong Imbiss nach Aussage von Lee mit gehobener Qualität, frischen Produkten und der besonderen kantonesischen Note, die sich durch extravagante Gewürze auszeichnet. Bleibt nur zu wünschen: Hou Hou Mei – Guter Geschmack und guten Appetit!

Öffnungszeiten: Hong Kong-Imbiss, Philip Lee, 34260 Kaufungen (Papierfabrik), Leipziger Str. 44, Tel. 05 61/87 08 36 18 Öffnungszeiten: außer Dienstag von 11 Uhr 30 bis 14 Uhr 30 und von 17 Uhr 30 bis 21 Uhr 30. Sonntag von 12 bis 21 Uhr 30.